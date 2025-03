Pomeriggio Cinque, Vladimir Luxuria rivela chi potrebbe vincere il Grande Fratello

Tra i protagonisti della puntata di oggi giovedì 27 marzo 2025 di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha avuto il piacere di accogliere in studio Vladimir Luxuria, ex conduttrice de L’Isola dei famosi e in passato trionfatrice del reality. Vladimir Luxuria si è espressa sull’attuale edizione del Grande Fratello, in onda su Canale Cinque, manifestando la sua preferenza sul possibile vincitore o vincitrice del programma: “Mi piace Helena” ha ammesso Vladimir Luxuria che dunque per l’ultimo atto del programma condotto da Alfonso Signorini si sente di puntare una fiche sulla sudamericana.

La stessa Helena Prestes sarà protagonista di un testa a testa di fuoco con Zeudi Di Palma, altra grande favorita per la vittoria del Grande Fratello su Canale Cinque. Nelle ultime ore sono in grande ascesa le quotazioni della fidanzata di Javier Martinez, uscito durante la semifinale del reality. Vedremo cosa deciderà il pubblico, intanto i fandom delle gieffine sono al lavoro in vista della finale di lunedì sera.

Helena Prestes vincitrice del Grande Fratello? Sfida a due

Non sembra esserci troppo margine per possibili colpi di scena al Grande Fratello nella finale di lunedì su Canale Cinque. Helena Prestes e Zeudi Di Palma dovrebbero contendersi la vittoria nel programma, mentre Lorenzo Spolverato potrebbe rappresentare l’outsider, anche se è più staccato nelle quote proposte dagli scommettitori.

Niente da fare per Chiara Cainelli, che con Mariavittoria si giocherà l’ultimo posto per l’accesso alla finale, con il televoto che verrà chiuso in apertura di puntata.