Vladimir Luxuria telefona a Patrizia Mirigliani dopo il no a trans a Miss Italia/ “Teme un caso Denny Mendez”

Vladimir Luxuria e la presenza di transgender a Miss Italia

Dopo la vittoria dell’attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé a Miss Olanda, ci si è chiesti se anche Miss Italia possa essere aperto alle transgender. Dopo le parole di Patrizia Mirigliani che ha spiegato come, al momento, sia tardi per cambiare il regolamento, dell’argomento ha parlato anche Vladimir Luxuria che ha svelato di aver sentito telefonicamente la Mirigliani la quale le ha espresso la proprie perplessità.

“Ti confesso che l’ho sentita dopo l’elezione di Miss Olanda [dove a vincere il titolo è stata l’attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé, ndr], e in quell’occasione le ho rinnovato l’auspicio che le feci quando, anni fa, mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giurato transgender ma non una concorrente“, le parole rilasciate dalla Luxuria all’AdnKronos.

Vladimir Luxuria: “Sono favorevole alle pari opportunità”

Vladimir Luxuria conferma la propria posizione ribadendo di essere favorevole alle pari opportunità. “Io sono favorevole alle pari opportunità. Così come credo debbano valere nello sport, altrettanto deve accadere per un concorso di bellezza”, ha detto all’AdnKronos. Secondo la Luxuria, nell’attuale società, è impensabile non poter aprire un concorso di bellezza a favore di tutti. E sul contenuto della telefonata con la Mirigliani, ha detto: “Mi ha detto che ormai era tardi per inserire nuove concorrenti, ed ha espresso la paura che potesse diventare come il caso di Denny Mendez, che quando vinse a suo tempo si disse che aveva vinto per il colore della pelle”.

Poi ha aggiunto: “Ma in realtà, Denny ha vinto perché e solare e bellissima. Io penso sia ormai veramente fuori dal tempo escludere delle donne in tutto e per tutto dal concorso. Poi certo, per chi non ha ultimato la transizione ci sono dei concorsi appositi, ma qui è differente. E’ ormai scaduto il tempo per non includere le persone che hanno cambiato s3sso a Miss Italia”.











