Vladimir Luxuria vs Barbara d’Urso/ “In quel momento dovevi mettere in riga Sgarbi”

Vladimir Luxuria, ospite oggi di Barbara d’Urso a Domenica Live, ha finalmente detto la sua sullo scontro con Vittorio Sgarbi avvenuto nel corso del programma di Live Non è la d’Urso. Dopo aver ringraziato il pubblico per gli applausi, non è riuscita però a trattenersi dal dire quello che realmente pensa anche rispetto al comportamento avuto dalla conduttrice nel corso della sua trasmissione serale del lunedì. “In quel frangente sentire anche gli applausi e le risatine del pubblico mi ha fatto molto male. Barbara, da parte tua mi sarei aspettata una reazione più immediata e severa perché ti conosco e so della tua lotta all’omofobia. In quel momento dovevi essere la Barbara che mette in riga i concorrenti del Grande Fratello, anche se è Vittorio Sgarbi”. Barbara ha ascoltato con attenzione lo sfogo della sua ospite, ma poi ha voluto anche lei spiegare con sincerità il motivo della sua reazione: “Mi dispiace molto non aver colto la tua sofferenza e la tua fragilità, Sgarbi è un fiume in piena, negli anni ha detto qualunque cosa, io ho tentato ma non ho colto”, ha spiegato, giustificando così la sua reazione.

VLADIMIR LUXURIA E BARBARA D’URSO: IL CHIARIMENTO

Barbara d’Urso ha colto l’occasione per replicare non solo alla “tirata di orecchie” da parte di Vladimir Luxuria ma anche le critiche finora ricevute. “Non consento a nessuno di mettere una macchia su una battaglia che da anni sto facendo, contro l’omofobia, per i matrimonio egualitari”, ha spiegato in maniera pacata ma seria. “Mi sono scagliata contro il ministro Fontana, contro il ministro dell’Interno Salvini, sono andata da Renzi con i nastri tricolore per chiedere la data per la legge contro l’omofobia e per i diritti civili. E’ questo che faccio da 12 anni. Quelli che su Twitter scrivono contro di me sono quelli gli omofobi e che picchiano le donne. Barbara ha proseguito, sforzandosi di mantenere la calma, contro chi “sta prendendo a pretesto questa cosa per farci litigare e buttare delle ombre sulla mia battaglia, questo non lo permetto”, ha tuonato. Quindi ha aggiunto: “A te sono venuti a dire che facevo le faccette e ridevo, ma come si sono permessi! Non è così e il pubblico non posso sempre gestirlo, se il pubblico applaude io non posso fare molto, ti ripeto che mi dispiace perchè ti voglio bene. Io davvero ti giuro non ho colto il tuo disagio”. A quel punto Vladimir ha replicato ancora, manifestando nuovamente tutta la sua fragilità: “Mi sarei aspettata che davanti a questo… siccome siamo anche amiche…”. Barbara ha controbattuto: “Io gli urlavo basta 10, 20 volte…”, chiedendo ripetutamente scusa a Luxuria. “Davanti a una persona che mi chiede scusa io accetto, se me lo chiedi tu che ci conosciamo da tanti anni…”, ha proseguito, scoppiando a piangere. Dopo ci andiamo a fare uno sprizzettino”, ha chiosato Barbara, che ha preferito chiudere così la loro intervista.

