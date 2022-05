Vladimir Luxuria vs Lory Del Santo/ “Esulti per infortunio Nicolas, non ti perdono”

Duro scontro/confronto avvenuto nella serata di ieri fra Vladimir Luxuria, opinionista de L’Isola dei Famosi, e Lory Del Santo, isolana in queste settimane alle Honduras. Durante la diretta della diciottesima puntata del reality show, le due protagoniste della tv italiana hanno discusso per una frase della dalla stessa naufraga. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis, attore divenuto famosissimo per Notte prima degli esami, sono tutt’altro che amici, e dire che non si sopportano è un eufemismo.

Spesso e volentieri i due hanno vedute diverse su varie questioni, e ad avere la peggio è stata quasi sempre l’ex di Drive-In, finita sempre in nomination ad eccezione dell’ultima puntata, “immunizzata” dai nuovi sbarchi sull’isola. Nel corso della diretta di ieri di Canale 5 Ilary Blasi ha mandato in onda una clip dell’ennesimo litigio fra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis, e si è visto la stessa artista spiegare di essere stata un po’ tranquilla per l’assenza di Vaporidis di alcuni giorni, out per un infortunio al piede. Parole che però non sono andate a genio a Vladimir Luxuria, che di fatto ha accusato la Del Santo di essere felice per una “disgrazia” altrui come appunto l’infortunio dell’attore.

VLADIMIR LUXURIA VS LORY DEL SANTO: ECCO COSA E’ ACCADUTO DURANTE LA DIRETTA

“Non voglio entrare nel merito delle dinamiche, i dissapori, quello che è successo – sono le parole dell’ex parlamentare, intervenendo nell’ennesima discussione fra Nicolas e Lory Del Santo – ma c’è una cosa insopportabile, non si può gioire dell’assenza di una persona perché è andato in infermeria. Lory, mi dispiace, questo non te lo perdono”.

Quindi Vladimir Luxuria ha aggiunto e concluso: “Tu lo hai detto, ‘posso esultare? Non ho più la spada di Damocle”. No! Puoi esultare se la persona va via perché votata dal pubblico, ma non perché ha avuto un incidente e sta in infermeria. Non mi piace”. Lory Del Santo ha preso la parola cercando di difendersi, e spiegando che quello non era il suo pensiero, aggiungendo che era dispiaciuta perchè Nicolas si era fatto male, ma che poteva comunque restare tranquilla in sua assenza.

