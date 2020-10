Vladimir Luxuria Vs Massimiliano Morra/ “Accusato di essere gay? Si accusa un ladro!”

La bomba lanciata (e poi negata) da Adua Del Vesco nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 su Massimiliano Morra ha scatenato migliaia di commenti sui social. L’attrice ha insinuato l’omosessualità dell’ex, da lui negata con forza, sollevando un polverone che farà però discutere ancora per giorni. In tanti si sono riversati sui social per dire la propria sulla questione, anche volti noti e che ben conoscono le dinamiche del reality. Tra queste Vladimir Luxuria, che si è detta infastidita da un’affermazione fatta però da Morra. “Mi hai accusato di essere gay” è la frase incriminata detta da Massimiliano ad Adua dopo aver visto il video in cui lei lo direbeb alle amiche Dayane Mello e Matilde Brandi. Una frase che la Luxuria non ha mandato giù.

Vladimir Luxuria attacca Massimiliano Morra: “Non si accusa di essere gay o etero”

L’attivista e nota opinionista televisiva ha infatti sottolineato l’uso del termine “accusare” da parte di Massimiliano Morra sull’insinuazione fatta da Adua Del Vesco. Un’accusa è una cosa grave, un elemento che si dice di cose dispregiative o negative, non è di certo il caso dell’omosessualità. Cosa che la stessa Vladimir Luxuria ha tenuto a sottolineare sui social: “Avrebbe potuto dire ‘hai detto che sono gay’: si accusa qualcuno di essere un ladro, un assassino, un truffatore non certo di essere gay o etero”, ha così fatto notare. Come lei anche Cristiano Malgioglio, di fronte alle scene viste nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha commentato con sarcasmo quanto visto con un tweet che recita: “Mami…non voglio andare al Grande Fratello perché ho paura che possono scoprire che io sia gay”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA