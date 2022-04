Vladimir Putin e Alina Kabeava si sono sposati?/ Foto: “L’amante ha un anello”

Vladimir Putin e Alina Kabaeva si sono sposati? Questa è la domanda che tanti si stanno ponendo dopo aver visto la fede nuziale al dito dell’amante del presidente russo. La donna, infatti, è stata immortalata a Mosca in occasione di una prova di ginnastica ritmica e il prezioso non è passato inosservato a nessuno. E molti ipotizzano le nozze in gran segreto…

La foto resa nota dal Mirror (clicca qui) ha fatto il giro del web e sulle possibili nozze tra Vladimir Putin e Alina Kabaeva sono giunte conferme dal canale Telegram Tol’ko Nikomu. “Una nuova rara apparizione di Alina Kabaeva. Questa volta è vestita in modo casual e viene vista di nuovo con una fede nuziale. E sì, la firma dell’estetista di famiglia è piuttosto evidente”, il breve commento sul social. Il riferimento è legato alla possibile condivisione del chirurgo plastico tra il presidente russo e la 38enne…

Vladimir Putin e Alina Kabeava si sono sposati?

Alina Kabaeva è riapparsa in pubblico dopo una “latitanza” di diversi giorni, legata allo scoppio della crisi in Ucraina. A marzo, infatti, è stato ipotizzato che l’amante di Vladimir Putin si nascondesse in una lussuosa villa in Svizzera con i quattro figli nati dall’amore con il presidente russo. Ma non sono mancate le voci su una presunta permanenza in Siberia, in un bunker sotterraneo.

Come dicevamo, Alina Kabaeva è stata avvistata ad una prova di ginnastica ritmica a Mosca e le foto sono state pubblicate dall’allenatrice Ekaterina Sirotina, nonostante il divieto imposto dal Cremlino. E in uno scatto è impossibile non notare la fede indossata dall’amante di Vladimir Putin al terzo dito della mano destra, come vuole la consuetudine russa. In altre foto, invece, la mano è in tasca, forse proprio per nascondere il dettaglio.

