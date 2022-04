Vladimir Putin e l’esoterismo/ “Bagno nel sangue di cervo, riti magici e streghe…”

Ci sarebbe un filo rosso che lega Vladimir Putin a misteriose credenze. A rivelarlo è ‘Quarto Grado’ in occasione dell’ultima puntata andata in onda. “Questo profondo cattolico è disposto a scendere a patti anche con la magia nera pur di vincere la guerra?”, si chiede il conduttore Gianluigi Nuzzi prima di lanciare un servizio sull’esoterismo del presidente russo. Il ministro della difesa russo Shoigu avrebbe iniziato Putin ad un antichissimo e contestato rito siberiano, ‘il bagno nel sangue delle corna di cervo rosso’.

Una pratica di medicina alternativa contrastatissima dagli animalisti, ma a cui il presidente russo si sottoporrebbe da tempo in gran segreto. Ne parla anche il Siberian Times, secondo cui avrebbe effetti miracolosi: aumenta l’energia e ferma l’invecchiamento. Ma nelle terre siberiane Putin e Shoigu avrebbero cercato altro: alcuni particolari punti geografici dotati di un’energia misteriosa, luoghi considerati magici, come Arkaim.

VLADIMIR PUTIN TRA CREDENZE SCIAMANICHE E STREGHE

Si tratta di un sito archeologico che Vladimir Putin stesso ha visitato e che ogni anno è meta non solo di turisti, ma anche di appassionati di esoterismo. “Arkaim emanerebbe una potente energia in grado di connettere il visitatore con il flusso creatore del cosmo”, riporta Quarto Grado. Si parla anche di credenze sciamaniche per Putin. E poi ci sono le cosiddette ‘streghe di Putin’, un gruppo di donne che indossano un saio nero e appoggiano da anni la politica del presidente, sostenendola con riti misteriosi. Compiono di fatto riti magici anche per trasmettere energia ai soldati russi.

Intanto in tv vanno in scena anatemi: dalla maledizione contro Zelensky all’accusa all’Ucraina di aver fatto ricorso alla magia nera, per arrivare all’accusa di satanismo. Ci sarebbero ‘streghe ucraine’ che avrebbero compiuto riti contro Putin. “Ma lui ha mai strizzato l’occhio all’esoterismo?”, si chiede Quarto Grado nel suo servizio.











