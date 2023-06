Vladimir Putin vs Gruppo Wagner: “Una pugnalata, è tradimento”/ Video, “Sarete puniti”

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha parlato in diretta tv alla nazione dopo la decisione del Gruppo Wagner di ribellarsi all’esercito russo e di marciare verso Mosca. I mercenari hanno spiegato di aver preso il comando di Rostov e ora starebbero dirigendosi verso la capitale dove nel frattempo l’esercito ha schierato i blindati a difesa dei punti nevralgici della capitale. Intanto il ministero della Difesa russo, attraverso una nota, si è rivolto agli stessi militari dicendo: “Siete stati ingannati nell’avventura criminale di Prigozhin e nella partecipazione a una ribellione armata”.

Kuperman: "Ue accolga Serbia e Kosovo"/ "Indipendenza ha portato a guerra in Ucraina"

E ancora: “Vi chiediamo di mostrare prudenza e di mettervi in contatto con i rappresentanti del ministero della Difesa russo o delle forze dell’ordine il prima possibile. Garantiamo la sicurezza di tutti”, per poi aggiungere: “molti dei vostri compagni di diversi distaccamenti si sono già resi conto del loro errore chiedendo aiuto per garantire la possibilità di tornare in sicurezza ai loro punti di schieramento permanenti”. Putin in diretta tv alla nazione, ha invece spiegato senza troppi giri di parole: “La Russia si trova davanti ad un tradimento, una pugnalata alla spalle, chiedo di ragionare a chi si sta unendo a questa rivolta di Prigozhin, siete stati coinvolti con inganno e minacce in un’avventura militare”. Poi ha aggiunto: “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento”.

DRONI SU MOSCA/ Com'è difficile volere la pace quando non si sa più che cos'è il bene

VLADIMIR PUTIN VS WAGNER: “MI RIVOLGO AI NOSTRI EROI…”

Quindi Vladimir Putin ha proseguito, ribadendo il concetto nel suo discorso alla nazione: “Le persone che adesso combattono sulfronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle”. E ancora: “Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da ogni tradimento interno“, da “interessi personali, ambizioni smisurate”. E ancora: “Mi rivolgo ai cittadini russi, agli eroi che combattono al fronte, mi rivolgo anche a coloro che con inganno e minacce sono stati coinvolti in questa avventura criminale, “chiedo di smettere queste azioni criminali”.

GEO-FINANZA/ 1. Russia e Cina, i conti che non tornano sul vero "rivale" degli Usa

Poi di nuovo il discorso del tradimento: “Quello che stiamo affrontando è un tradimento. Gli interessi personali hanno portato al tradimento del nostro Paese e alla causa che le nostre forze armate stanno combattendo”. Il presidente russo ha annunciato pesanti conseguenze per tutti coloro che si stanno ribellando alla propria nazione: “Tutti coloro che sono andati sulla via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari”, ha aggiunto e concluso.













© RIPRODUZIONE RISERVATA