Vladimir Randazzo, chi è l’attore di Un posto al sole/ “Il mio nome particolare? È colpa di mamma”

Vladimir Randazzo, chi è Nunzio di Un posto al sole? Età, carriera e curiosità

Questo pomeriggio nel suo salotto Caterina Balivo avrà tanti volti di Un posto al sole tra cui Vladimir Randazzo, chi è il giovane attore? Nato a Ragusa il 6 agosto 1994 tra pochi mesi compirà 30 anni. Nato da padre italiano e mamma rumena il suo nome è stato scelto proprio da quest’ultima perché ‘ le è sempre piaciuto nonostante sia un nome tipicamente russo e lei sia rumena’. Ha iniziato la sua carriera come attoriale a teatro recitando in numerose compagnie. Dopo tante piccole parte in fiction importanti come Il giovane Montalbano e Squadra Antimafia 8 la svolta arriva nel 2021 quando viene scelto per il ruolo di Nunzio in Un posto al sole, ruolo che ricopre tutt’ora.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 8 APRILE 2024/ Cristiano e Jasna chiudono

Sulla sua vita privata si sa che è felicemente fidanzato dal 2021 con Federica Quaranta, anche lei attrice e sue coetanea. Su di lei in una recente intervista a VanityFair ha rivelato che si tratta di una storia serie e duratura, stanno progettando di andare a vivere insieme al più presto. E sempre durante la stessa intervista ha rivelato una curiosità: “Al liceo mi chiamavano Vlado, mentre oggi anche i colleghi sul set mi chiamano Vlad.”

Mauro Racanati, chi è l'attore di Un posto al sole/ Dal cinema alla tv, al ruolo di Riccardo Crovi nella soap

Un posto al sole, Vladimir Randazzo (Nunzio) svela: “Sarei voluto diventare medico”

Vladimir Randazzo ha una carriera d’attore bn avviata. Tuttavia da bambino il suo sogno era tutt’altro, quello di diventare medico: “Una volta mi hanno detto che, in questo mondo pieno di dubbi, l’unica cosa che possiamo fare è fare qualcosa che ci rende davvero felici, ed è proprio quello che ho fatto io. Forse sarei stato un buon medico, ma non sarei stato sicuramente così felice come lo sono adesso.”

E poi ha aggiunto: “Aiutare gli altri, proteggere qualcuno che aveva bisogno di cure ed essere utile per una buona causa. Romanticamente penso che anche il mio lavoro di attore possa, in maniera diversa, fare del bene a chi lo guarda: in questo, sento il mio mestiere come una missione vera e propria. Siamo eterni debitori del messaggio che portiamo”

Luigi Risso, chi è il fidanzato di Alice Arcuri/ Amore coronato da un figlio: "La mia unica fragilità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA