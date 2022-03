Vladimir:”Jeremias Rodriguez nervoso con Antonio? Lo ha visto fare lumacone con Estefania”/ Rivelazione choc

L’Isola dei Famosi entra nel vivo e nascono già le prime simpatie, i primi timidi segnali di amore ma anche i primi litigi. Nel corso dell’ultima settimana, in Honduras davanti alle telecamere abbiamo assistito a due sfoghi importanti: quello di Floriana con Nicolas e quello di Jeremias nei confronti di Antonio Zequila. A raccontare qualche aneddoto in più su quello che è accaduto in spiaggia è Vladimir Luxuria a “Casa chi”, appuntamento con il noto magazine.

Si parte da Floriana. L’opionista spiega: “Floriana ha un carattere fumantino. Secondo me non ha proprio tollerato il fatto di essere legata ad Antonio, anche perché lei è molto indipendente. Lei è così. Ha veramente sofferto tutto questo. Però sono contenta che sia a Playa Sgamada, lì potrà essere una guerriera solitaria, sono contenta che alla fine sia rimasta sull’Isola. Ha un carattere molto forte. Ha sbagliato a “sbroccare”, ha usato anche termini offensivi nei confronti di Nicolas tipo “infame”. Ma va be, Floriana è Floriana, lo sappiamo”.

Nel corso dell’appuntamento con “Casa chi”, Vladimir Luxuria ha raccontato quello che è accaduto tra Jeremias e Antonio Zequila. I due hanno discusso con toni molto accesi e il fratello di Belen ha colpito il naufrago con una frase molto dura: “Inizia a fare l’uomo e girati di là”. Ma cosa è accaduto tra i due e perché la discussione è arrivata a questo punto?

A spiegare cosa potrebbe essere successo è Vladimir Luxuria: “Jeremias anche ha sbroccato prima della puntata. Credo che si sia molto innervosito per il fatto di aver visto Antonio Zequila che in qualche modo corteggiava Estefania. Ha detto che è stato un lumacone e ha criticato la differenza d’età. Credo che sia quello il motivo. Non credo ci sia un interesse verso di lei. Jeremias? Penso gli abbia dato proprio fastidio il comportamento di Antonio, non per altro. Anzi, meno male che Antonio è andato su Playa Sgamada, temevo che lo scontro potesse debordare”. Sarà davvero così o c’è un altro motivo dietro al comportamento di Rodriguez?

