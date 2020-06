Vladimiro Tuselli, chi è il marito di Catherine Spaak/ Differenza d’età? Non importa

Pubblicità

Si chiama Vladimiro Tuselli il marito di Catherine Spaak. È lui l’uomo che ha rubato il cuore dell’attrice e le ha regalato momenti indimenticabili. Si sono sposati nel 2013 e, ad oggi, il loro amore è molto forte. A sottolinearlo è stata proprio l’attrice di origine francese che, in un’intervista a Storie Italiane, ha avuto parole di grande stima per il marito: “Vladimiro non ha partecipato a interviste o trasmissioni e per questo ancora più rispettabile. – ha dichiarato in quell’occasione – Pilota di porto a Venezia, è un mestiere pericoloso, è una persona riservata. Non credo che la differenza di età sia importante, è un pregiudizio e penso che sia inutile parlarne. Le persone si rispettano senza tenere conto dell’età“.

Vladimiro Tuselli è il quarto marito di Catherine Spaak

Vladimiro Tuselli è il quarto marito di Catherine Spaak. L’attrice infatti è stata sposata in precedenza con Fabrizio Cappucci, conosciuto sul set di “La voglia matta”. Il loro matrimonio è durato dal 1963 al 1971 e dal loro amore è nata Sabrina, divenuta in seguito attrice di teatro. Dal 1972 al 1979 Catherine Spaak si è sposata con Johnny Dorelli, anche lui conosciuto sul set. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Gabriele Guidi. Dal 1993 sino al 2010 l’attrice è stata poi sposata con l’architetto Daniel Rey. Infine nel 2013 ha sposato Vladimiro Tuselli, storia d’amore che dura ancora oggi.



