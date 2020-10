VLADIMIRO TUSELLI, MARITO CATHERINE SPAAK/ “Differenza d’età? Non me n’ero accorta”

Nuovo appuntamento con S’è fatta notte, il programma di Maurizio Costanzo in onda lunedì 12 ottobre, alle 00.30, su Rai1, che avrà come protagonista Catherine Spaak. Dal 2013, la poliedrica attrice legata dal 1972 al 1976 a Johnny Dorelli, è legata sentimentalmente a Vladimiro Tuselli. L’uomo, diciotto anni più giovane della Spaak, è di fatto il quarto marito dell’artista: prima della relazione con Dorelli, dalla quale nacque il figlio Gabriele, l’interprete si era infatti sposata con l’attore Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film “La voglia matta” e da cui ebbe la figlia Sabrina. Nel 1993 fu poi la volta dell’amore con l’architetto Daniel Rey, con cui rimase insieme fino al 2010. Ma chi è Vladimiro Tuselli? Il principe azzurro che ha donato alla Spaak una “seconda giovinezza” è un ex comandante di navi. Le loro nozze si sono celebrate il 19 luglio 2013 ad Erice, in Sicilia.

VLADIMIRO TUSELLI, MARITO DI CATHERINE SPAAK

C’è un dettaglio non marginale che la dice lunga sulla personalità di Vladimiro Tuselli. Proprio lui, infatti, ha voluto che il matrimonio con Catherine Spaak si tenesse in forma assolutamente riservata e lontano dai riflettori. Una richiesta condivisa dall’interprete, ma che descrive di fatto Tuselli come un uomo schivo e interessato unicamente a vivere il suo amore, senza splendere della luce riflessa da un personaggio dello spettacolo così importante come lei. Qualche tempo fa, interpellata sull’importante differenza d’età rispetto al marito Vladimiro, come riportato dal portale dilei.it, la Spaak aveva fatto spallucce: “È un argomento che ci fa molto sorridere anche se all’inizio ero un po’ sconcertata quando l’ho scoperto: lui non me l’aveva detto, io non glielo avevo chiesto. Per fortuna”.



