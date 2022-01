Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, Barone: “Lo vogliono in Premier ma lui…”

La Fiorentina sta vivendo un vero e proprio tormentone di calciomercato dalla scorsa estate e nelle ultime ore si è ricominciato appunto a parlare con insistenza della possibilità di vedere Dusan Vlahovic alla Juventus. L’attaccante serbo ha stregato tutti esplodendo già l’anno passato con i viola e le voci riguardanti il suo possibile addio a Firenze proseguono in maniera incessante nonostante il contratto che lo leghi adi viola fino al giugno del 2023, ovvero fino al termine della prossima stagione.

Intervistato da La Nazione, il direttore generale dei toscani Joe Barone ha spiegato: “Qualche squadra inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l’accordo non c’è e non ci può essere se qualcuno… Noi, in ogni caso, siamo a disposizione. Il nostro mercato non è chiuso, ci sarà qualche uscite ma saremo attenti anche al resto. Le inglesi vogliono Vlahovic, ma evidentemente lui ha altre idee. Siamo pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano. Aperture dal giocatore e dal suo entourage? Zero. E io avevo chiesto loro di essere chiari, ma non c’è stato ancora nessun contatto.”

CALCIOMERCATO NEWS: IL PIANO PER VLAHOVIC ALLA JUVENTUS

Le chances di vedere Dusan Vlahovic alla Juventus entro la chiusura del calciomercato invernale non sembrano essere poi così scarse secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. La strategia dei bianconeri per strapparlo alla Fiorentina sarebbe quella di offrire 35 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski così da regalare a mister Allegri il tanto acclamato centravanti in grado di segnare i gol che sono mancati finora ai piemontesi. Sulle tracce di Vlahovic però, come spiegato anche da Barone, si registra anche la presenza di diverse altre importanti società come il Tottenham, Liverpool, Manchester United e Newcastle in Inghilterra, Barcellona ed Atletico Madrid in Spagna.

