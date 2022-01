Vlahovic alla Juventus?/ Calciomercato, ds.Fiorentina: “Ecco le nostre condizioni”

CALCIOMERCATO NEWS: VLAHOVIC ALLA JUVENTUS, PARLA PRADE’

Le chances di vedere Dusan Vlahovic alla Juventus aumentano con il passare dei giorni in quest’ultima parte del calciomercato invernale. Ieri sera infatti il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in esclusiva a Sportitalia facendo ulteriormente luce sulla posizione della società: “La valutazione è di oltre 70 milioni, il nostro Presidente ci ha imposto di non accettare in cambio né contropartite tecniche né pagamenti dilazionati.”

La strategia della Juventus sembrava inizialmente quella di offrire 35 milioni di euro più il cartellino di Dejan Kulusevski, opzione questa che non sarà accettata dai toscani, forti anche dell’interesse di altre società come ad esempio l’Arsenal: “Abbiamo ricevuto delle offerte importanti per lui – ha aggiunto il dirigente – Offerte che erano molto sostanziose ma non abbiamo mai avuto un riscontro da parte dei suoi agenti. Da parte nostra c’è sempre stata grande trasparenza.”

CALCIOMERCATO NEWS: VLAHOVIC ALLA JUVENTUS, LE CIFRE

Le quotazioni riguardanti l’approdo di Dusan Vlahovic alla Juventus sono dunque in rialzo. Non è da escludere nemmeno la possibilità che il serbo possa lasciare subito la Fiorentina entro la chiusura di questa finestra di calciomercato. Stando alle indiscrezioni più recenti, Vlahovic vorrebbe solo la Juve che gli avrebbe offerto un contratto quadriennale da 7 milioni di euro a stagione. I viola cominciano a pensare ad eventuali sostituti mentre il ds Pradé ha poi specificato, come riporta Sport Mediaset: “Le nostre porte sono aperte a tutto. Non lascio spazio ad altre interpretazioni. Anche alla Juventus? Siamo aperti a tutto. Ma gli agenti devono dirci le loro intenzioni. Mi ricollego alle dichiarazioni di Barone ieri: tutte le nostre porte sono aperte. Dico questo perché vogliamo capire quello che vuole lui e quello che vogliono gli agenti. Siamo aperti anche a rimetterci seduti per il rinnovo. Abbiamo offerte per poterlo cedere in modo forte. Dico questo perché una società che fattura 75 milioni di euro l’anno e che ha un asset che vale, non può permettersi perderlo a parametro zero. Dobbiamo capire bene cosa vuole lui.”

