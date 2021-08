Vlahovic all’Atletico Madrid?/ Calciomercato news, Italiano: “Resta e rinnova”

CALCIOMERCATO NEWS, VLAHOVIC ALL’ATLETICO MADRID

In questi giorni di calciomercato estivo si è parlato a lungo del possibile approdo di Dusan Vlahovic all’Atletico Madrid con buona pace della Fiorentina. Tuttavia in conferenza stampa alla vigilia del primo impegno ufficiale in campionato contro la Roma, l’allenatore viola Vincenzo Italiano ha parlato del futuro dell’attaccante serbo spiegando che secondo lui rimarrà in Toscana, come riporta Sky Sport: “Credo che per la sua permanenza non ci siano problemi, parlo spesso con lui, ora è al 100% un giocatore della Fiorentina e lo sarà anche dopo. La situazione di Dusan non è cambiata rispetto all’ultima mia conferenza stampa. Lui è convinto di far parte di questa squadra e sta trattando il rinnovo con la società. Intanto si allena come sempre con grande impegno, non è il primo giocatore ad essere in mezzo ad una trattativa Il problema piuttosto è che Vlahovic deve risolvere questa sua questione personale legata al rinnovo. Una questione fra lui e la società per cui occorrerà ancora un po’ di tempo. Io comunque so che lui vuole rimanere e la Fiorentina vuole trattenerlo.”

CALCIOMERCATO NEWS, NIENTE DA FARE PER LE PRETENDENTI

Le chances di vedere quindi Dusan Vlahovic all’Atletico Madrid dovrebbero abbassarsi sempre di più in questa parte finale della finestra di calciomercato. Inutile dunque la prima offerta da 50 milioni di euro e quindi l’eventuale seconda da 70 milioni che i Campioni di Spagna sembravano voler spendere per potersi aggiudicare il serbo che dovrebbe anzi prolungare il contratto con i viola attualmente in scadenza nel giugno del 2023. Rimangono a bocca asciutta quindi non solo Simeone ma pure il Tottenham e l’Inter.

