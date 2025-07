È ormai muro contro muro quello tra Dusan Vlahovic e la Juventus. E ora si fa strada una clamorosa ipotesi italiana

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ormai appeso a un filo. Dopo settimane di indiscrezioni e tensioni silenziose, la società bianconera si prepara a un faccia a faccia decisivo con l’agente del bomber serbo, Darko Ristic. In programma un incontro nei prossimi giorni che potrebbe sancire una svolta radicale nella carriera del calciatore e negli equilibri economici del club.

Le prossime ore saranno determinanti. La Juventus vuole chiudere la questione Vlahovic senza traumi, né mediatici né economici. Da una parte c’è l’esigenza di alleggerire il bilancio, dall’altra la necessità per il giocatore di trovare un contesto dove tornare protagonista. In tal senso, si fa strada una clamorosa ipotesi Milan per il serbo: lì ritroverebbe Massimiliano Allegri come allenatore, che lo ha avuto per diversi anni alla Juventus.

Quale futuro per Vlahovic?

Al centro del tavolo ci sono diverse opzioni, tra cui un rinnovo “ponte” con condizioni riviste o addirittura una risoluzione consensuale del contratto. Un ventaglio di soluzioni che riflette l’urgenza della Juve di chiudere una situazione diventata ormai scomoda e potenzialmente costosa.

Il contratto attuale di Vlahovic, che prevede uno stipendio superiore ai 12 milioni di euro netti annui, è diventato troppo oneroso per le casse bianconere. Una cifra giustificabile solo se il giocatore fosse al centro del progetto tecnico, ma che diventa insostenibile ora che l’attaccante è scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore Igor Tudor.

La dirigenza juventina ha già fatto sapere al procuratore che il club non è disposto a proseguire a queste condizioni. Da qui la necessità di esplorare soluzioni alternative. Durante l’incontro imminente, che si prevede possa svolgersi entro la prossima settimana, si discuteranno tre opzioni principali.

Rinnovo con spalmatura dell’ingaggio: si tratterebbe di un prolungamento del contratto fino al 2027, ma con un rimodulamento dell’ingaggio su più stagioni. In questo modo, il club potrebbe alleggerire il peso a bilancio e cercare una cessione in prestito o con opzione futura.

Risoluzione consensuale: ipotesi clamorosa ma non esclusa. In questo caso, le parti si separerebbero di comune accordo, permettendo a Vlahovic di cercare una nuova squadra da svincolato. Il giocatore potrebbe così trovare spazio altrove e la Juventus taglierebbe un costo pesantissimo. E, in tal senso, da monitorare la posizione del Milan.

Permanenza forzata, ma con ruolo marginale: la meno auspicabile per entrambe le parti. Vlahovic resterebbe a Torino, ma da riserva, con tutte le conseguenze tecniche, ambientali ed economiche del caso.

Mentre si tratta per definire l’uscita del numero 9, la Juventus ha già definito l’arrivo del suo possibile sostituto: Jonathan David, attaccante canadese ex Lille. Il giocatore ha trovato un accordo economico con il club e aspetta solo che venga liberato lo spazio in rosa (e a bilancio) per essere ufficializzato.