Il futuro di Vlahovic è quasi deciso, la foto spiega tutto: cosa sta accadendo in casa bianconera.

Si è conclusa la telenovela Dusan Vlahovic in casa bianconera? La foto del bomber serbo sui social non lascia dubbi.

La Juve ha lasciato gli Stati Uniti dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club con la sconfitta con il Real Madrid. La squadra di Tudor non sfigurato con i Galacticos di Xabi Alonso ma pesa come un macigno la prestazione contro il Manchester City, che ha messo in evidenza la distanza tra la squadra di Tudor e le big europee.

Per colmare il gap nella Champions e tornare a contendersi lo Scudetto con Inter e Napoli servono acquisti di livello. La lista di Giuntoli è lunga ma serve incassare prima di poter lanciarsi sul mercato ma c’è tempo.

Juve, il mercato passa per Vlahovic

Nei giorni scorsi la dirigenza bianconera ha annunciato l’arrivo Jonathan David, attaccante canadese che tanto bene ha fatto a Lille – dove ha sostituito Victor Osimhen – e che l’anno scorso ha collezionato 9 reti in Champions. Si tratta di un ottimo colpo poiché il 25enne è arrivato a parametro zero: per lui un contratto da 5 anni a 6milioni di euro netti a stagione più vari bonus. Per David si tratta della “classica” grande occasione: il bomber canadese vuole stupire in una big e non vede l’ora di arrivare alla Continassa.

Proprio a Torino potrebbe ritrovarsi in squadra con Osimhen. L’attaccante nigeriano avrebbe chiuso la porta ad un ritorno in Turchia, sponda Galatasaray, dopo la vittoria del titolo lo scorso anno. Per lui, c’è una super offerta dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi con quasi 30milioni a stagione ma Osimhen non vorrebbe, al momento, trasferirsi in Arabia. Il bomber del terzo scudetto del Napoli targato Spalletti vorrebbe tornare in Italia ma difficilmente De Laurentiis abbasserà le pretese: ci vogliono 75 milioni e il Napoli non farà sconti per una potenziale concorrente.

In tutto questo, Giuntoli lavora per il rinnovo del prestito di Kolo Muani che però piace anche al Chelsea. Il francese sarebbe ben lieto di tornare, con la sicurezza di essere titolarissimo per Tudor e la possibilità di giocare la Champions League. Questi tre attaccanti centrali, di fatto, toglierebbero qualsiasi spazio a Dusan Vlahovic. Per l’attaccante serbo, lo scorso 30 giugno, è scattato il bonus di 2,5milioni che ha portato il suo stipendio attuale a 10,5milioni. Cifre pazzesche per un attaccante ai margini del progetto e in rotta con i tifosi. Ma Vlahovic non sembrerebbe interessato ad un addio: poco dopo l’annuncio di Davis ha pubblicato sui social questo scatto con il numero “9”: come dire che ancora lui la punta di questa squadra e vuole lottare per quel posto.

Nelle scorse settimane il Milan ha mostrato un certo interesse per l’attaccante serbo: Allegri vorrebbe il suo pupillo a Milanello ma al momento lo stipendio del serbo sarebbe troppo alto, mentre non ci sarebbero problemi per il prezzo del cartellino (tra i 30 e i 35milioni di euro). La Juve ha un bel problema: il 30 giugno 2026 scade il contratto di Vlahovic, con il rischio di perderlo a zero e di fargli fare una stagione in panchina. Vlahovic dunque dovrebbe restare ma questo potrebbe creare problemi di abbondanza in attacco.