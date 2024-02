VLAHOVIC-JUVENTUS: SI VA ADAGIO/ Niente accordo tra le parti, cosa sta succedendo?

Vlahovic in questa stagione è rinato dopo il campionato opaco dello scorso anno, cinque gol in tre partite e tutta la volontà di segnarne altri da qui fino a giugno. Nel frattempo anche la Juventus vuole segnare seduta alla scrivania, blindando il talento serbo fino al 2026. Come si legge su Tuttosport però, nonostante ci sia volontà tra le parti in causa tra i bianconeri e l’agente del giocatore, c’è ancora distanza su come spalmare però l’aumento dello stipendio, che dovrebbe arrivare fino a 12 milioni netti a stagione. Facendo un rapido calcolo, con questo stipendio la Juventus dovrà sborsare altri cinquanta milioni lordi da qui fino al 2026, perché l’aumento di stipendio vorrebbe l’agente che partisse subito.

Calciomercato Juventus, le pagelle/ Voto 7, beffa all'Inter con Djaló. E sul gong arriva Alcaraz

Poi bisognerebbe ragionare su quanto estendere il contratto di Vlahovic, poiché più rimane e ovviamente più soldi la Juventus dovrebbe andare a pagare, e rimane comunque l’idea della dirigenza di calmierare i costi dopo la precedente gestione. Dunque, andare a pagare cosi tanto un giocatore potrebbe non essere la soluzione che più farebbe felici i dirigenti e anzi, forse l’idea di un rinnovo porterebbe poi l’attaccante serbo ad essere ceduto con più margine di manovra dei bianconeri.

Calciomercato Juventus News/ Un altro giovane sbarca in bianconero: ecco Pedro Felipe (1 febbraio 2024)

Vlahovic, qual è il suo futuro? Sirene dalla Premier…

Le sirene inglesi su Vlahovic non sono una notizia, il Chelsea e anche il Tottenham sondano il terreno da diverso tempo, e probabilmente in estate ci proveranno sul serio. Dopotutto fin da quando è arrivato a Torino la volontà dell’agente era di piazzarlo in futuro anche in una big europea. Infatti le voci si sono propagate dalla Mole qualche mese dopo la firma del contratto. Il Bayern Monaco invece dopo l’acquisto di Kane dovrebbe essersi defilato. La notizia nuova è che però l’estensione contrattuale dovrebbe prevedere ulteriori due anni di contratto, quindi fino al 2028 e con uno stipendio di 10 milioni offerti.

Calciomercato Juventus News/ Si insiste per Koopmeiners, l'Arabia Saudita piomba su Soulé (26 gennaio 2024)

Come già detto, l’agente di Vlahovic ne vorrebbe due in più, e sono cifre molto più facili da superare oltremanica, quindi l’idea è che un rinnovamento potrebbe non dover significare per forza che il serbo si leghi alla Juventus, ma anzi potrebbe essere lo stesso Giuntoli a volerlo poi vendere per poi piazzare i suoi colpi come fece dopo la vendita di Higuain, dopotutto alla Juventus un po’ di liquidità non farebbe male soprattutto se come si vocifera arriverà un nuovo allenatore l’anno prossimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA