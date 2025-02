Vlahovic Juventus situazione, la richiesta per il rinnovo e l’offerta della Juventus

Vlahovic Juventus situazione è quasi arrivata al limite e la dimostrazione è arrivata dallo stesso serbo durante la partita contro l’Empoli, vinta per 4-1 quando dopo essere subentrato a Kolo Muani ha segnato un gol per poi andare ad esultare zittendo qualcuno, probabilmente la dirigenza o quella parte di tifosi che durante questa prima parte dell’anno lo ha criticato aspramente per la sua difficoltà nel trovare la rete. Il serbo non è una novità non convince fino in fondo Thiago Motta che per il suo modo di giocare e impostare la fase offensiva preferisce più un giocatore di movimento, come è stato Zirkzee nell’anno a Bologna, ha provato ad essere Nico Gonzalez quando è stato impiegato in quella posizione, ed è Kolo Muani.

Vlahovic sembra poi essere stato scaricato anche dalla società bianconera che nella sessione di calciomercato invernale ha cercato di venderlo in Premier League a Chelsea e Arsenal per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, i motivi della distanza tra i due hanno origine dal rinnovo di contratto, la Juventus ha chiesto al serbo di ridursi lo stipendio dai 12 milioni che andrà a guadagnare nella prossima stagione mentre Vlahovic non ha alcuna intenzione di accettare le richieste dei bianconeri e anzi vorrebbe un aumento a 14 milioni annui nelle prossime stagione.

Vlahovic Juventus situazione, la convivenza con Kolo Muani

Vlahovic Juventus situazione peggiorata dall’arrivo di Kolo Muani che sembrerebbe avergli tolto il posto da titolare, infatti è difficile pensare che Thiago Motta possa cambiare modulo a stagione in corso e soprattutto possa decidere di panchinare Teun Koopmeiners, su cui la Juventus ha investito 60 milioni, nonostante le prestazioni non all’altezza degli anni all’Atalanta sotto la guida di Gian Piero Gasperini, è anche difficile che a non giocare più siano i vari esterni presenti nella rosa dei bianconeri, da Nico Gonzalez a Francisco Conceiçao passando da Weah a Mbangoula. La convivenza dei due sarà quindi difficile ma nonostante ciò se la Juventus vorrà venderlo la prossima estate e non a cifre esageratamente basse dovrà permettergli di farsi vedere per creare del mercato.

Nel caso invece Thiago Motta decidesse di poter provare a giocare con Vlahovic e Kolo Muani insieme negli undici titolari, sarebbe abbastanza necessario un cambio di modulo, con il serbo e il francese coppia d’attacco a saltare potrebbe essere Koopmeiners o uno tra Weston McKennie o Manuel Locatelli, più difficile perché il regista della squadra. In alternativa ad un attacco a due il tecnico italo-brasiliano potrebbe anche provare a schierare Kolo Muani sull’esterno, posizione che ha ricoperto con la nazionale francese e anche nei suoi anni al Nantes dovendo però rinunciare ad uno tra Nico Gonzalez, Yildiz e Francisco Conceiçao.