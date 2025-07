Dopo aver abbandonato la pista Nico Williams, ormai promesso sposo dell’Athletic Club, la dirigenza blaugrana ha spostato il proprio radar sull’Italia, puntando su alcuni dei talenti più promettenti della Serie A. Tuttavia, non tutte le operazioni si stanno rivelando semplici: i sogni Leão e Yıldız sembrano già sfumare, mentre salgono le quotazioni di Lookman e Vlahović.

Il primo nome finito nella lista dei desideri del Barcellona è quello di Kenan Yıldız, giovane talento turco della Juventus. Classe 2005, il fantasista ha impressionato nell’ultima stagione, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Il Barcellona ha tentato un sondaggio esplorativo, ma la risposta della Juventus è stata netta: il ragazzo non è in vendita. I bianconeri, anzi, stanno lavorando a un rinnovo di contratto per blindarlo fino al 2029, riconoscendogli un ruolo centrale nel futuro del club.

Ancora più complessa la situazione legata a Rafael Leão. L’esterno portoghese del Milan è da tempo seguito dal Barça, che lo vede come un possibile erede di Ousmane Dembélé sulla fascia sinistra. Ma il prezzo del cartellino – non inferiore ai 100 milioni di euro – e la ferma volontà del club rossonero di trattenerlo hanno rapidamente raffreddato ogni trattativa. A complicare le cose, anche la clausola rescissoria e un contratto in essere fino al 2028, che garantiscono al Milan un’ampia leva negoziale.

Lookman e Vlahović: alternative più accessibili

Con i due obiettivi principali ormai fuori portata, il Barcellona ha iniziato a valutare soluzioni alternative, sempre guardando alla Serie A. Tra i nomi caldi c’è quello di Ademola Lookman, protagonista con l’Atalanta nella scorsa stagione e autore di una storica tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. L’esterno nigeriano, classe 1997, ha un contratto con i bergamaschi fino al 2026 e viene valutato intorno ai 30 milioni di euro: una cifra ritenuta abbordabile dai dirigenti catalani, specialmente se confrontata con i costi di Leão.

L’altro profilo che intriga il Barcellona è quello di Dušan Vlahović. Il centravanti serbo è in una situazione contrattuale più incerta con la Juventus: il suo attuale accordo scade nel 2026 e non sembrano esserci segnali concreti di rinnovo. Se non dovesse arrivare una firma entro l’inverno, la Juve potrebbe decidere di cederlo per non rischiare di perderlo a zero. Il Barça monitora la situazione e potrebbe approfittarne per assicurarsi un attaccante fisico e potente, ideale per il gioco diretto voluto dal nuovo tecnico Hansi Flick.

Nel frattempo, Juventus e Milan osservano con attenzione. I bianconeri sono determinati a trattenere sia Yıldız che Vlahović, ma sanno di non poter resistere di fronte a offerte fuori mercato. Discorso simile per il Milan, che considera Leão incedibile, ma che potrebbe essere costretto a trattare se il giocatore esprimesse la volontà di partire.