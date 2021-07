Vlasic al Milan?/ Calciomercato news, All. CSKA: “Pronti a cederlo ma costa”

CALCIOMERCATO NEWS, SI LAVORA PER VLASIC AL MILAN

La trequarti campo rossonera potrebbe presto arricchirsi con l’arrivo di Nikola Vlasic al Milan. Le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sport Mediaset riportano infatti che il croato di proprietà del CSKA di Mosca sarebbe il primo indiziato a sposare la causa del club di Milanello insieme con Marcel Sabitzer del Lipsia. Stando ai rumors lo stesso centrocampista croato starebbe spingendo con la sua società per poter lasciare la Russia e trasferirsi in Lombardia e la prospettiva al momento sarebbe quella di vivere in panchina la prima giornata di campionato che comincerà questo venerdì. Il Milan starebbe puntando ad aggiudicarselo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro al termine della prossima stagione, contando soprattutto sul denaro ottenuto dall’eventuale qualificazione alla Champions League. Una soluzione questa poco gradita ai russi che, forti del contratto in scadenza nel giugno del 2024, vorrebbero monetizzare il più possibile coprendo magari la valutazione di 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NEWS, LE PAROLE DELL’ALLENATORE

I prossimi giorni di calciomercato potrebbero essere dunque decisivi per il trasferimento di Vlasic al Milan. Come riportato da Calciomercato.com, l’allenatore del CSKA, il tecnico Aleksej Berezutski, ha parlato proprio della situazione di Vlasic in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del campionato russo spiegando: “Qualsiasi allenatore è sempre in attesa di nuovi acquisti e sa che qualcuno può lasciare il club, questo è normale. Finché la finestra di mercato non è chiusa, tutto è possibile. Tutti conoscono la situazione di Vlasic, Nikola ha detto molte volte che vuole cambiare club e giocare a un livello più alto. Questa è normale nel calcio. Lui e il suo entourage devono capire che nessuno lo lascerà partire gratis. Costa un sacco di soldi. Ma ribadisco, il club è pronto a una sua uscita”.

