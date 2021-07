Vlasic al Milan?/ Calciomercato news, il croato del CSKA per la trequarti rossonera

CALCIOMERCATO NEWS, VLASIC PER IL CENTROCAMPO

Il Milan sta considerando i profili di diversi calciatori in questi giorni di calciomercato estivo per migliorare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Pioli. A centrocampo i rossoneri vorrebbero aggiungere un po’ di qualità ed uno degli obiettivi in questo senso dovrebbe essere Nikola Vlasic, di proprietà del CSKA Mosca con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. Trequartista croato classe 1997, Vlasic potrebbe essere l’uomo giusto per sopperire al vuoto tecnico e tattico lasciato dall’addio del turco Hakan Calhanoglu, rimasto svincolato e quindi accasatosi all’Inter a parametro zero tra il malumore dei tifosi milanisti. I reparti da migliorare sono diverse nelle idee del Milan ma a centrocampo Vlasic sembra l’uomo più vicino a sposare la causa della società di Milanello.

CALCIOMERCATO NEWS, CIFRA E FORMULA

La possibilità di vedere Vlasic al Milan da qui alla fine di agosto si fa sempre più concreta fra i vari rumors di calciomercato. Nella scorsa stagione 2020/2021 Nikola Vlasic ha collezionato 12 reti e fornito 6 assist vincenti per i compagni in 34 apparizioni tra campionato e coppe varie con la maglia del CSKA Mosca. Se da una parte i rossoneri lavoreranno sul prezzo del croato, valutato 25 milioni di euro, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport il Milan proporrà ai russi il prestito con diritto di riscatto ma non è nemmeno da escludere l’eventualità dell’obbligo.

