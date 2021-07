Vlasic al Milan?/ Calciomercato news, salgono le quotazioni del croato

CALCIOMERCATO NEWS, VLASIC PER LA TREQUARTI

In casa Milan si pensa a migliorare la squadra di mister Pioli in diverse zone del campo e per la trequarti non mancano i nomi in questa sessione di calciomercato estivo. Uno dei nomi più gettonati in orbita rossonera, come vi avevamo già raccontato nelle scorse ore, pare essere quello di Nikola Vlasic, di proprietà del CSKA di Mosca che lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Forti del contratto in scadenza solo nel giugno del 2024, e quindi non in tempi brevi, i russi non hanno bisogno di svendere il loro giocatore su cui vorrebbero continuare a puntare volentieri anche nella prossima stagione. Resta inoltre da definire la formula con la quale il Milan tenterebbe di aggiudicarsi il croato.

CALCIOMERCATO NEWS, SOLO IN PRESTITO

Le chances di vedere Vlasic al Milan in questa finestra di calciomercato non sono poche ma la formula del trasferimento potrebbe essere l’aspetto decisivo per concludere questa operazione. Secondo quanto rivelato da Claudio Raimondi per SportMediaset, l’intenzione dei rossoneri è di discutere con il CSKA riguardo ad un prestito, a prescindere che si tratti di obbligo o diritto di riscatto. Il club della capitale russa valuta dunque questa opzione per il futuro di Vlasic che potrebbe anche esporsi in prima persona nei prossimi giorni se vorrà davvero sposare la causa del Milan.

