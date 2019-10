Voce choc al funerale “Tiratemi fuori!”/ Video, scherzo “postumo”: era morto davvero

Un curioso funerale celebrato negli scorsi giorni in Irlanda, sta facendo il giro del web divenendo virale. Tutta colpa o forse “merito”, di uno scherzo architettato dallo stesso defunto, che ha deciso di rallegrare l’atmosfera durante l’ultimo saluto nei suoi confronti. Come riferito dai colleghi del Corriere della Sera, il defunto si chiamava Shay Bradley, ed era un veterano delle forze armate irlandesi con la faccia da buono e ben voluto da tutti. Come raccontano i suoi cari, fra le tante qualità di Shay vi era l’autoironia e la capacità di non prendersi mai troppo sul serio, anche nei momenti più difficili come appunto la morte. Di conseguenza, anche in occasione del suo funerale, ha ben pensato di lasciare un ricordo gioioso di se ai suoi cari, e pochi giorni prima di morire ha registrato un messaggio, che è stato poi diffuso dai famigliari al cimitero durante la sua sepoltura. Come da Il video che trovate postato qui sotto, ad un certo punto si sente la voce del defunto «Hello? Hello?», dietro ovviamente lo stupore dei presenti.

IRLANDA, FUNERALE CON IL SORRISO: “TIRATEMI FUORI DI QUI!”

Si sente poi Shay bussare contro la bara di legno, per poi dire: «Tiratemi fuori! Ma dove diavolo sono finito? È tremendamente buio qui!». Un vero e proprio colpo di teatro, che poi prosegue: «È il sacerdote quello che sento? È Shay che vi parla, sono nella cassa, non di fronte a voi, sono morto!». Infine si sente una melodia, «Hello again hello, hello I just called to say goodbye…». Il filmato, come detto sopra, ha fatto in breve tempo il giro del mondo dopo essere stato postato su Twitter nella notte fra sabato e domenica scorso, con ben 160mila visualizzazioni date in continua ascesa. La figlia Andrea, in ricordo del padre scomparso, ha scritto: «Era un personaggio straordinario gli sarebbe piaciuto tantissimo sapere quante persone ha fatto ridere!». Jay, l’altro figlio, ha invece pubblicato su Youtube un video ricordo del papà, in cui viene mostrato l’ultimo periodo di vita di Shay Bradley, che è sempre riuscito a non perdere il sorriso nonostante una lunga malattia. Di seguito il video del funerale

IL VIDEO DEL FUNERALE





