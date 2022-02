Voce top al Festival di Sanremo? Ecco i segreti/ Consigli e rimedi a tavola: “Pasta…”

Come si preserva la voce? Un quesito importante e più che mai d’attualità fra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022, visto e considerato che le loro possibilità di vittoria sono determinate non soltanto dal testo e dalla melodia del loro brano, ma anche dalla pulizia vocale della loro esecuzione. “Il Fatto Quotidiano” ha intervistato il dottor Paolo Pigozzi, medico e fitoterapeuta, il quale ha chiarito che “la corretta tecnica vocale (l’arte di emettere suoni gradevoli senza sforzo apparente) aiuta certamente. Tuttavia, situazioni impegnative come un Festival di Sanremo sono sicuramente molto stressanti. Non solo per le corde vocali, ma per tutto l’organismo”.

Indubbiamente, esistono aiuti derivanti dalla fitoterapia, come “preparati vegetali con caratteristiche interessanti che contengono propoli, uncaria, ribes, echinacea, mirra, erisimo”, ma dal punto di vista nutrizionale una buona scorta di carboidrati complessi garantisce una riserva di energie stabile e per tempi ragionevoli: “Un paio di ore prima della prestazione è bene consumare un bel piatto di pasta condita semplicemente. Da non dimenticare una regolare idratazione, bevendo nella giornata un paio di litri di acqua o, meglio, di tisane non dolcificate (camomilla, menta, rosmarino, carcadè, finocchio). Da evitare pasti abbondanti e di difficile digestione”.

VOCE, COME PROTEGGERLA? I RIMEDI URGENTI: L’ERISIMO…

Sempre su “Il Fatto Quotidiano”, il professor Pigozzi ha spiegato che fra i rimedi d’urgenza in caso di problemi alla voce c’è l’erisimo, pianta tradizionalmente utilizzata per le sue proprietà benefiche per l’apparato respiratorio. Essa contiene “numerose sostanze antinfiammatorie e antiossidanti, espettoranti, emollienti, mucolitiche. Come molti vegetali della famiglia botanica di appartenenza (brassicacee, la stessa dei cavoli) contiene abbondanti glucosidi ricchi di zolfo (glucosinolati), probabilmente i maggiori responsabili degli effetti benefici citati”.

Tuttavia, per salvaguardare la voce è fondamentale avere “uno stile di vita salutare, fatto di pratiche quotidiane: attività fisica regolare; riposo adeguato; dieta basata largamente su alimenti vegetali come cereali integrali, legumi, noci, frutta e verdure; attenzione alle esigenze dello spirito con yoga, respirazione consapevole, meditazione e immersione nella natura”. Chissà quali cantanti in gara al Festival stanno seguendo queste regole…



