Vodafone Down oggi in Italia/ Internet non funziona, caos rete mobile: cosa succede

Vodafone down oggi in Italia: stanno crescendo nelle ultime ore le segnalazioni sui disservizi riguardanti i servizi del noto operatore telefonico. Stando a quanto riportato da DownDetector, proprio in questi minuti si registra un picco. Parliamo di centinaia di segnalazioni in questi minuti, con il grafico che mostra un andamento in continua ascesa. Gli utenti nel frattempo si stanno rivolgendo anche ai canali social della compagnia telefonica per ricevere assistenza. «Salve,da stamattina la Vodafone station non mi funziona. Sono accese 3 luci mentre quella del mobile e del wifi no. Poi ho notato che ultimamente la connessione è lenta. Aspetto delucidazioni», ha scritto ad esempio un utente su Twitter. Indicazioni importanti arrivano dalla mappa di DownDetector: al momento solo Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna sembrano non avere particolari problemi con Vodafone, mentre altrove pullulano le segnalazioni.

VODAFONE DOWN OGGI: COSA SUCCEDE IN ITALIA

La macchia rossa che copre l’Italia nella mappa che evidenzia Vodafone down in queste ore è particolarmente concentrata sul Nord Italia, quindi qui potrebbero essere ancor più marcati i problemi per gli utenti. Quali sono i problemi maggiori emersi per i clienti Vodafone? Nel 51 per cento dei casi riguardano la rete Internet, mentre nel 31 per cento la telefonia mobile. Solo nel 16 per cento dei casi i disservizi emersi riguardano la telefonia fissa. Già ieri era emerso qualche problema con Vodafone, ma le segnalazioni raccolte dal sito specializzato DownDetector non erano tante quanto oggi, ha conferma che evidentemente i problemi maggiori stanno emergendo proprio in queste ore. Al momento non è chiara la causa, né Vodafone ha pubblicato comunicati con i suoi clienti per spiegare cosa sta accadendo. Questo vuol dire che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, auspicando che la situazione torni quanto prima alla normalità.



