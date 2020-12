Vodafone e Instagram down oggi in Italia/ Problemi rete e app in crash: cosa succede

Due tra i servizi maggiormente usati dagli italiani, Vodafone e Instagram, risultano down in questo momento in buona parte dell’Italia. Cosa sta succedendo? In queste ore si rincorrono le segnalazioni dei clienti del noto operatore telefonico che hanno evidenziato dei disagi, come evidenziato anche dal sito DownDetector che ha registrato nel pomeriggio di oggi 18 dicembre il picco. Si parla di oltre 500 segnalazioni registrate sul portale poco dopo le 17.00 provenienti in particolare dalle maggiori città italiane – da Milano a Roma passando per Torino, Bologna e Napoli – in cui gli utenti Vodafone hanno riscontrato problemi nell’utilizzo del servizio. In particolare tra i disagi maggiormente segnalati spuntano come di consueto quelli legati all’uso delle rete internet: oltre il 50% delle segnalazioni sottolineano malfunzionamenti in tal senso.

Non mancano poi problemi legati alla telefonia mobile e, in minima parte, anche alla telefonia fissa. E così tra i commenti non mancano gli utenti insoddisfatti che evidenziano i comuni malfunzionamenti reiterati nel tempo al punto da consigliare il cambio di compagnia telefonica e chi, essendo in smart working, lamenta i problemi di connessione o inaudite lentezze.

INSTAGRAM DOWN OGGI: COSA SUCCEDE IN ITALIA

Non solo Vodafone ma anche Instagram down oggi in Italia. A dispetto della compagnia telefonica, il social fotografico di Facebook ha iniziato a riscontrare problemi già da questa mattina a partire dalle 11.00 con il picco segnalato da DownDetector nel primo pomeriggio, poco dopo le 15.00, con centinaia di segnalazioni da tutta Italia. Da problematiche legate al log-in a disagi relativi alla versione web, Instagram, tra i social più amati del momento, continua a creare disagi ai suoi utilizzatori più assidui. Tra chi ne fa un uso prettamente goliardico a chi invece lo impiega per lavoro, il social in queste ore continua a crashare arrestando l’app in maniera inconsueta: “mentre scrollo le immagini mi crasha all’improvviso”, commenta un utente deluso. E chi invece segnala problematiche con i video. L’ultimo down di Instagram era stato segnalato solo pochi giorni fa con disagi in tutta Europa.

