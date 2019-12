Vodafone Happy Friday regala Chili/ Promo da 10 euro per guardare film in streaming

E’ venerdì e torna la promozione “Vodafone Happy Friday”. Come tutti i quinti giorni della settimana dell’anno, anche per oggi, 27 dicembre, sarà possibile scoprire quali saranno i premi, gli sconti, le offerte e le promozioni del gestore rosso tramite il suo programma fedeltà rivolta ovviamente ai propri clienti. Per questa settimana, ultimo venerdì dell’anno, l’operatore telefonico regalerò una gift card da utilizzare per il servizio di streaming Chili. La promo avrà un valore di 10 euro e permetterà appunto di acquistare dei film da visionare su una smart tv, o eventualmente su un personal computer, un tablet o uno smartphone. Chili, per coloro che non lo conoscono, è un servizio video streaming che a differenza di Netflix non prevede un abbonamento mensile, bensì un pagamento per ogni film che si vuole acquistare.

VODAFONE HAPPY FRIDAY: COME FARE PER SFRUTTARE LA PROMO

Tenendo conto delle promozioni in corso in questi giorni, con dieci euro sarà possibile vedere almeno due/tre film, fra cui prime visioni assolute come il secondo capitolo di IT, fortunato film horror, ma anche altri capolavori dell’anno che volge alla conclusione come “A star is born”, “Bohemian Rhapsody” e molti altri ancora. La gift card sarà sfruttabile fino alle ore 23:59 di questa sera, di conseguenza si potrà passare una giornata (per molti, di ferie), comodamente seduti sul proprio divano a vedersi un paio di film. Per usufruire dei premi di Vodafone Happy Fryday, vi ricordiamo che bisognerà scarica sul vostro telefonino l’app My Vodafone, dopo di che bisognerà inserire le proprie credenziali e sfruttare appunto la promo riscattando poi il codice. Vi ricordiamo infine che è attiva la promozione “Happy & Win”, altro concorso sempre di Vodafone che permette di vincere uno smartphone all’ora, ma anche una crociera ed una macchina.

