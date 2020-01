Voglia di tenerezza/ Video, su Rete 4 il film con Jack Nicholson (oggi, 10 gennaio)

Voglia di tenerezza va in onda su Rete 4 nel pomeriggio oggi, venerdì 10 gennaio, dalle ore 15.30. Si tratta di un film drammatico del 983 diretto da James L. Brooks (Qualcosa è cambiato, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Dentro la notizia – Broadcast show) ed interpretato da Shirley MacLaine (L’appartamento, Fiori d’acciaio, Gli avvoltoi hanno fame), Debra Winger (Ufficiale e gentiluomo, Urban cowboy, la serie tv Wonder Woman), Jack Nicholson (Shining, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Batman) e Jack Nicholson (Pet sematary, Daddy’s home 2, la serie tv Dexter). Il film è tratto dall’omonimo romanzo di romanzo di Larry McMurtry.

Voglia di tenerezza, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Voglia di tenerezza. Aurora Greenway (Shirley MacLaine) è una giovane vedova con a carico la figlia piccola Emma (Debra Winger). Il rapporto tra le due donne è molto stretto, perchè la donna è molto possessiva, finchè Emma non cresce e si fidanza con un insegnante, Flap (Jeff Daniels). La giovane donna decide quindi di seguire il suo consorte quando all’uomo viene affidata una nuova cattedra in un altro college, ed è costretta ad abbandonare la madre. Fra Emma e Flap però le cose non vanno bene: fra i due non c’è intesa ed economicamente la famiglia è allo sbando. Quasi per caso Emma conosce un altro uomo, con cui comincia a tradire regolarmente il marito. Emma scopre quindi che anche lui la tradisce con una delle sue studentesse. Nel frattempo Aurora non si è più risposata, nonostante abbia diversi spasimanti. A una sue festa di compleanno si avvicina molto ad un suo vicino di casa, Garrett Breedlove (Jack Nicholson), donnaiolo ed ex astronauta della NASA, con cui intreccia una relazione.

