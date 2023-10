“Vogliamo il McDonald’s a Matera”/ La battaglia di due materani per aprire il fast food: aperta petizione

Matera è l’unica provincia in Italia dove non vi è alcun McDonald’s, il famoso fast food americano presente in tutto il mondo. Come scrive il Corriere della Sera, per molti materani la mancanza della famosa “M” gialla è un motivo di orgoglio, simbolo di una tradizione culinaria rimasta intatta negli anni, ma altri storcono il naso, in particolare i più giovani che vorrebbero acquistare i famosi hamburger così come fanno i loro coetanei nel resto del Paese. E così che sui social è scoppiata una sorta di battaglia a distanza, per portare il McDonald’s anche a Matera.

A farsi promotori di questa particolare iniziativa sono due giovani del posto, che spiegano che «aprire un McDonald’s a Matera significa agevolare le persone che a causa della mancata presenza di un fast food, sono costrette ad uscire fuori dal comune». I due ragazzi hanno aperto un profilo Instagram chiamato «McDonaldsmatera», attraverso cui hanno contattato la pagina ufficiale della nota catena americana. Peccato però che la risposta non sia stata quella attesa: «La scelta della locazione dei nostri ristoranti – fanno sapere dalla M gialla – è un processo molto laborioso e approfondito, che tiene necessariamente conto di molte variabili tra cui: tipologia di spazi, aspetti finanziari, sviluppo commerciale, disponibilità di terreni o immobili, ecc».

MCDONALD’S A MATERA, LA PETIZIONE DI DUE MATERANI: “E’ IMPENSABILE…”

Motivazioni che però, come sottolinea il quotidiano di via Solferino, non hanno convinto i due ragazzi, che non si sono affatto dati per vinti dopo questo iniziale rifiuto, aprendo quindi una raccolta firma sulla piattaforma Change.org.

L’obiettivo prefissato è quello di raccogliere almeno 500 firme, ma è in continuo aggiornamento: «È impensabile che Matera, nominata capitale della cultura europea 2019, non possegga una catena di fast food-ristoranti così famosa!», scrivono i due giovani, argomentazione condivisa da molti. McDonald’s Italia ha voluto fornire un’altra risposta ai ragazzi di Matera, aprendo le porte ad uno sbarco in provincia: «non appena tutte le condizioni potranno essere soddisfatte, siamo certi di riuscire ad aprire un nostro ristorante anche nell’area che ci segnalate».

