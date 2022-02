Voglio amarti, testo e significato canzone di Iva Zanicchi/ Sanremo 2022: emozioni…

“VOGLIO AMARTI”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI IVA ZANICCHI

Il testo di “Voglio amarti” di Iva Zanicchi rappresenta un classico festivaliero, la regina della musica italiana si mostra sul palcoscenico di Sanremo 2022 dunque con un testo d’amore. I sentimenti sono esplosivi all’interno del cuore di una donna che racconta una parte della sua vita. Scritto da Di Stefano, Ianne, Mercurio e Valli, il testo Voglio Amarti di Iva Zanicchi riesce a penetrare nel cuore e a lasciare delle sensazioni davvero molto forti.

Contribuisce poi ovviamente il fatto che il testo di Voglio Amarti sia interpretato dalla classe e dall’eleganza di Iva Zanicchi. Dopo un anno difficile, nel quale ha perso l’adorato fratello, Iva Zanicchi si rimette in gioco per l’ennesima partecipazione alla kermesse della musica italiana. Di sicuro con questa canzone non ha tradito le attese.

TESTO COMPLETO “VOGLIO AMARTI” DELLA CANZONE DI IVA ZANICCHI: PRENDERTI PER COME SEI

Voglio amarti è dunque la canzone con cui Iva Zanicchi sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglio amarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te

Voglio amarti, voglio amarti per amore

Per sentirmi ancora viva in te.

Voglio amarti, voglio amarti, voglio amarti

Per sentirmi ancora viva in te.

