“Voglio sposare la mia bambola di pezza”/ Tiktoker choc: “Insieme da un anno, la amo”

Un Tiktoker ha dichiarato di voler sposare la sua bambola di pezza, che lui ha ribattezzato Natalia. La strana vicenda rimbalza direttamente dal Regno Unito ed è ospitata sulle colonne del “Daily Star”, ove si legge che l’uomo, che su TikTok si chiama @montbk5959, ha deciso di creare un’intera famiglia di bambole di pezza, dopo avere trascorso numerosi anni da single, tanto da voler sposare colei che dice essere la sua dolce metà, della quale è perdutamente innamorato.

Molti potrebbero pensare a uno scherzo, a una trama ideata Oltremanica con il solo scopo di far fare “click” ai lettori, invece è tutto vero: il legame tra la bambola di pezza e il protagonista di questa storia è talmente potente che li ha portati addirittura a festeggiare il loro primo anniversario di coppia ed è soprattutto documentato costantemente sul profilo social dell’uomo, il quale ha persino presentato Natalia alla sua famiglia (al momento non è dato sapere quale sia stata la reazione di quest’ultima…).

“VOGLIO SPOSARE LA MIA BAMBOLA DI PEZZA”: L’INCREDIBILE STORIA DI UN TIKTOKER

Se fin qui vi siete stupiti, aspettatevi i fuochi d’artificio finali; infatti, il Tiktoker ha anche creato due bambini di pezza, che vivono con lui e con la sua bambola di pezza “senior”, Natalia, nella loro casa. Questo perché, come ha rivelato lui ai suoi novemila follower, le bambole avrebbero il potere di tranquillizzarlo e di riportarlo alla calma.

In particolare, il futuro sposo della bambola di pezza Natalia, ha detto: “Se non fosse per le bambole, sarei più solo di chiunque altro. Almeno ho qualcosa. Con la mia bambina guardiamo la TV e parliamo di tutto. Non sanno quanto la amo, ho resistito tutto quest’anno con lei. Ho intenzione di sposarmi”. Vedremo, dunque, se e quando sbocceranno i fiori d’arancio, anche se il “sì” sembra scontato…

