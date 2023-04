Volantino Esselunga 12-16 aprile 2023/ Sconti fino al 50%: dagli Yomo alla Moretti

E’ stato pubblicato online, attraverso il sito ufficiale, il nuovo volantino dei supermercato Esselunga. Si tratta di una serie di promozioni che saranno attive da oggi, 12 aprile 2023, e che termineranno il prossimo 16 aprile, domenica di questa settimana. Il nome è “La stagione della convenienza” e in copertina capeggiano il 30, il 40 e il 50, a indicare appunto il taglio di prezzo previsto. Tantissime le promozioni interessanti, come ad esempio la pizza Buitoni in confezione da due al 50 per cento e in vendita a 2,64 euro.

Importante sconto anche per il parmigiano reggiano già grattato a marchio Zanetti, busta da 100 grammi, in vendita a soli 1,39 euro, e occhio anche allo speck tirolese IGP di Handl Tyrol in vendita a 1,99 euro, ma anche al prosciutto cotto Ballentani da 120 grammi, in confezione da due, a 3,39 euro. A metà prezzo sul nuovo volantino Esselunga anche le vongole surgelate e sgusciate, in vendita a 1,14 euro. Molto interessante anche l’olio extra vergine di marca Olearia Clemente, acquistabile sempre con il 50% di sconto a 6,49 euro, e lo stesso sconto sarà applicato sulla pasta Granoro da un 1kg, in vendita a soli 1,19 euro.

VOLANTINO ESSELUNGA 12-16 APRILE: LEMON SODA E ORAN SODA A META’ PREZZO

Altro ottimo affare è quello riguardante il tonno Nostromo nella scorta famiglia da 6 scatolette, in vendita a soli 4,49 euro, e occhio anche agli hamburger Aia, confezione da due, in vendita a solo 1,99 euro. Se amate gli yogurt Yomo, la confezione da otto di vari gusti è in vendita a 2,29 euro sempre con il 50% di sconto, e a metà prezzo da Esselunga troverete anche la confezione da 250 grammi del caffè Vergnano aroma intenso, acquistabile a 2,59 euro.

Anche per le bibite potrete acquistarne due al prezzo di uno, precisamente Lemon e Oran Soda in bottiglia da un litro a 0,59 euro ciascuna, mentre per gli amanti della birra, 4 lattine di Moretti le pagherete solo 2,39 euro. Ovviamente per tutti gli altri sconti del nuovo volantino Esselunga vi lasciamo il link ufficiale che trovate qui.

