Volare è il primo film da regista da Margherita Buy che interpreta anche la protagonista accanto a sua figlia Caterina De Angelis

Volare, film su Rai 3 diretto da Margherita Buy

La prima serata di Rai 3 di sabato 30 agosto 2025 prevede la messa in onda, alle ore 21.20, del film del 2023 dal titolo Volare. Si tratta di una commedia italiana prodotta da Kavac Film, Maremosso, IBC Movie, Tenderstories con Rai Cinema, in collaborazione con ITA Airways e distribuita da Fandango e rappresenta l’esordio dietro alla macchina da presa di Margherita Buy che si è anche ritagliata il ruolo di protagonista nel film.

Evviva!, Gianni Morandi, puntata 30 agosto 2025 (replica)/ Anticipazioni: ospiti Orietta Berti e amico-rivale

Anche soggetto e sceneggiatura sono della stessa Buy in collaborazione con Doriana Leondeff. Il montaggio è di Francesca Calvelli e le musiche sono di Pasquale Catalano, un veterano delle colonne sonore italiane d’autore che ha lavorato con tutti i migliori regisi nostrani, da Paolo Sorrentino a Ferzan Ferzan Özpetek.

Roberta Lanfranchi: "Pino Insegno? Separazione difficile"/ "Ecco perché oggi non ci sentiamo più"

Margherita Buy interpreta il ruolo di un’attrice brillante dalla carriera in ascesa, AnnaBì, il cui grande freno è rappresentato dal suo terrore di volare.

Accanto a lei ci sono Anna Bonaiuto, nel ruolo della sua manager Mariolina, e Caterina De Angelis in quello della figlia Serena. C’è anche un piccolo ruolo per una cara amica della Buy, Elena Sofia Ricci, che interpreta se stessa. Completano il cast Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Vanessa Compagnucci e molti altri.

La trama del film Volare: la paura del volo è un’occasione per cambiare

In Volare, troviamo Anna Bettini, detta AnnaBì, un’attrice conosciuta per essere la protagonista di una serie televisiva non di primissimo livello. Tuttavia è brava e le capita un’occasione imperdibile: girare un film con un regista coreano molto ambito, un bel colpo procurato dalla sua manager Mariolina.

Massimo Ranieri, chi è l'artista napoletano/ "La svolta? Sono sempre rimasto con i piedi per terra"

Il problema è che Anna dovrebbe recarsi in Corea per poter prendere parte al progetto e lei ha la fobia degli aerei, in quanto è terrorizzata dall’idea di volare. Purtroppo la parte andrà ad un’altra attrice, Elena Sofia Ricci, e così il destino di Anna sembra relegato alle fiction nostrane.

Un giorno la figlia Serena le comunica che è stata scelta per frequentare la prestigiosa università californiana di Stanford e confessa di aver avuto timore a dirglielo prima, proprio per la paura di volare della madre.

La ragazza infatti avrebbe voluto essere accompagnata da sua mamma, ma non aveva idea di come avrebbe potuto fare. La donna, in preda allo sconforto, sa che non può perdere quest’occasione e così promette alla figlia di accompagnarla, con grande gioia di quest’ultima.

A questo punto Anna deve affrontare la sua paura di petto e si iscrive a un corso molto particolare a Fiumicino, destinato alle persone che hanno la sua stessa fobia. Il corso è tenuto da un comandante super esperto affiancato da una psicologa e qui incontrerà un’umanità divertente e variegata con tanti sogni da realizzare, ma accomunata dal terrore del volo. Riuscirà Anna a superare le sue paure?