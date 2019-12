Volare, Rai2/ Diretta streaming e anticipazioni: Michele Santoro racconta la Trap!

Va in onda questa sera, in seconda serata su Rai2, “Volare“, show di Michele Santoro. Non si tratta di un talk a carattere politico ma di un programma che vuole raccontare la Trap e soprattutto la generazione che gravita intorno a questo fenomeno musicale dei giorni nostri. Scritto da Ram Pace, Cecilia Sala e Luca Santarelli, “Volere” con Michele Santoro vuole dunque porre l’accento sulle caratteristiche di questo fenomeno, partendo dall’aspetto più strettamente musicale fino a raggiungere i simboli della trap. Santoro lo farà esaminando le storie di quattro giovani aspiranti trapper – Chfnik, Yolo, Jama Don e Christian King – provenienti da Milano, Roma e Livorno. Un vero e proprio mondo che Santoro affronterà a partire dalle sue origini, fino ad entrare nei dettagli ancora poco conosciuti.

Volare, Michele Santoro e i misteri della Trap su Rai2

Nello speciale di questa sera, Michele Santoro racconta dunque la Trap, attraverso “Un affresco che va oltre gli stereotipi”, comunica Rai 2. Il fenomeno di questo genere musicale, che coinvolge nomi come Sfera Ebbasta e Ghali – insieme nel brano “Peace & Love” del 2018 di Charlie Charles – si associa a simboli ormai ben noti al pubblico. Dai tatuaggi in faccia ai look ultra-firmati e vistosi, arrivando al culto del successo online e alle rime al limite della provocazione, la trap attrae e disgusta e fa discutere. Si tratta comunque di un genere che sta avendo un enorme seguito, tanto che sono sempre di più gli artisti che stanno emergendo nell’ambiente. Il programma di Michele Santoro proverà a indagare proprio le motivazioni che sono alla base di questo boom. Per seguire la diretta in streaming, basterà cliccare qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA