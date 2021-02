VOLEVA RIFARSI IL NASO MA FINISCE IN NECROSI/ L’incubo della star cinese Gao Liu

Voleva rifarsi il naso con quello che viene considerato un semplice intervento di routine, ma per Gao Liu, attrice, 24enne stella del cinema cinese, la decisione di andare sotto ai ferri è stato l’inizio di un incubo. Come riportato da ilfattoquotidiano.it, l’interprete asiatica ha raccontato il suo calvario sul proprio profilo Weibo, una sorta di ibrido tra Facebook e Twitter. Gao Liu ha esordito: “Volevo migliorare il mio aspetto ma non immaginavo si trasformasse in questo incubo“. La giovane era infatti convinta che un piccolo intervento di chirurgia estetica potesse dare lo slancio di cui la sua carriera necessitava per spiccare definitivamente il volo. Qualcosa, però, durante l’operazione è andato storto e adesso ha sviluppato una necrosi: prima di poter intervenire per rimuoverla dovrà aspettare almeno un anno.

VOLEVA RIFARSI IL NASO MA FINISCE IN NECROSI

Gao Liu, che ha mostrato sul social cinese anche diverse foto del suo nuovo aspetto, ha detto di avere incontrato il chirurgo che l’ha operata lo scorso ottobre nella città di Guangzhou. “L’intera procedura è durata quattro ore. Pensavo che mi avrebbero resa più bella“, ha raccontato candidamente Gao Liu, che ha proseguito: “Invece la pelle del naso è diventata sempre più scura, fino alla necrosi“. Le conseguenze? Non solo estetiche ma anche economiche: l’attrice ha dovuto infatti rinunciare a più di 60mila dollari di incassi per i contratti già firmati per via dei lunghi mesi di ricovero post-operatorio in ospedale. Gao Liu ha anche ammesso di aver pensato al suicidio e ha raccontato la sua storia per lanciare un messaggio a tutte le giovani come lei: “Non fate il mio stesso errore“. Nel frattempo le autorità cinese hanno avviato un’indagine per chiarire l’accaduto. La sua denuncia ha comunque portato alla luce il boom della chirurgia plastica nel Paese del Dragone: soltanto nel 2019 secondo il South China Morning Post sono stati 20 milioni i cinesi a sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica, il 70% giovani e moltissimi addirittura under 20.



