Volevamo andare lontano – Bella Germania/ Anticipazioni prima puntata 3 giugno 2019

VOLEVAMO ANDARE LONTANO BELLA GERMANIA, LA MINISERIE

Volevamo andare lontano – Bella Germania è pronto per sbarcare sul piccolo schermo di Rai 1 nella prima serata di oggi, lunedì 3 giugno 2019. Doppio appuntamento per la miniserie tedesca che metterà al centro Natalia Belitski nel ruolo di Julia, come protagonista dello show tratto dal romanzo di Daniel Speck. Sullo sfondo di una Germania degli anni Sessanta, il primo appuntamento si intitolerà “L’amore” e verrà trasmesso in prima tv assoluta. In questa occasione conosceremo la giovane designer e l’inizio del suo viaggio alla scoperta della vera identità del padre, oltre che del passato oscuro della sua famiglia d’origine. La trama infatti seguirà le tracce di Julia, che dopo aver scoperto in modo accidentale che il padre è ancora vivo, deciderà di ricostruire la sua storia e soprattutto scoprire perché non lo ha mai conosciuto. Tutto inizierà a Monaco, quando l’anziano Alexander Schlewitz le si avvicinerà per rivelarle di essere il nonno e di essere alla ricerca del figlio Vincenzo, nato da un’avventura romantica a Torino negli anni Cinquanta. A distanza di pochi mesi dal suo debutto in madre patria con il titolo originale di Bella Germania, la miniserie storica userà la scusa del mistero di Julia per parlare in realtà della vita dei primi immigrati e soprattutto dei loro amori, della difficoltà di incontrare un lavoro ed infine di come siano riusciti a trovare in Germania una nuova casa da costruire pezzo per pezzo. Il cast raccoglierà attorno all’attrice russa che vedremo nel ruolo principale diversi personaggi secondari e non. Fra questi il giovane Alexander, che verrà interpretato da Christoph Letkowski. Per svelare il mistero di Julia dovremo infatti ritornare indietro nel tempo e partire dall’incontro fatale fra Alexander e la bella torinese, da cui nascerà Vincenzo, il padre della protagonista. Il nonno di Julia da adulto avrà invece il volto dell’attore Joachim Bißmeier. Al suo fianco troveremo anche Silvia Busuioc, che interpreterà Giulietta Marconi, la ragazza che farà perdere la testa ad Alexander e che darà alla luce Vincenzo. Quest’ultimo invece verrà interpretato da teenager dal giovanissimo attore Rafael Koussouris e durante i primi anni da adulto da Kostja Ullmann, mentre da grande avrà il volto di Stefan Kurt.

ANTICIPAZIONI DEL 3 GIUGNO 2019

EPISODIO 1, “L’AMORE” – La vita di Julia sembra aver preso una piega precisa dal punto di vista lavorativo. La ragazza infatti sta per realizzare il suo sogno di diventare stilista ed ha deciso di trasferirsi a Monaco per iniziare a muovere i primi passi nel mondo della moda. Non sospetta però che la sua intera esistenza verrà presto stravolta dall’incontro fatale con Alexander, un anziano che incontrerà lungo la strada e che si rivelerà essere suo nonno. Alexander ha raggiunto Monaco con un unico obbiettivo: ritrovare il figlio Vincenzo, il padre che la ragazza non ha mai conosciuto. Inizierà quindi a raccontarle la propria storia, a partire dai fatti avvenuti nel decennio precedente e dal colpo di fulmine che vivrà grazie all’incontro con Giulietta. Una giovane italiana con cui avrà un rapporto passionale e che in seguito darà alla luce il piccolo Vincenzo. La famiglia di Giulietta però non tollera che possa sposare Alexander, così la costringerà a diventare moglie di Enzo. Il matrimonio fra i due tuttavia non andrà come il previsto e la giovane madre deciderà di lasciare la sua città per trasferirsi a Monaco con Vincenzo, nella speranza di poter diventare stilista. Il destino le permetterà ancora di rivedere Alexander, ma le cose ancora una volta non andranno come il previsto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA