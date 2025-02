Il testo Volevo essere un duro é la canzone che Lucio Corsi canta a Sanremo 2025. Il brano, tra le canzoni ammesse alla lista dei big in gara al Festival, è una ballata a cui l’artista è profondamente legato. In una intervista riportata da Tv Sorrisi e Canzoni, Lucio Corsi racconta di aver sfornato questa canzone circa un anno e mezzo fa, senza necessariamente pensare al festival di Sanremo. “Le canzoni non vanno pensate e forzate. Vanno amate a prescindere dalla strada che prendono”, ha detto. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata al celebre magazine, Lucio Corsi elogia la ballata, perché gli permette di attingere alla ricchezza della lingua italiana.

Riscontri positivi da parte del web e dal pubblico a casa, come si evince dai tanti commenti positivi sotto il video yotuube. “Essere se stessi è diventata la cosa più eroica di tutte”, scrive un fan. “Questa è una canzone che sembra provenire da un’epoca in cui c’era ancora la musica”, le parole di un altro internauta. Tra i tanti commenti di encomio al testo e alla canzone c’è anche chi esprime una sorta di gelosia nei confronti di chi solo ora si accorge del cantautore. “Ora salgono tutti sul treno ma io ci sono sopra da anni”, ribadisce orgoglioso un fan.

Analizziamo ora il testo completo “Volevo essere un duro“, canzone di Lucio Corsi per Sanremo 2025: una ballata a cui il cantante è profondamente legato.

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro

Un robot

Un lottatore di sumo

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Alla stazione di Bolo

Una gallina dalle uova d’oro

Però non sono nessuno

Non sono nato con la faccia da duro

Ho anche paura del buio

Se faccio a botte le prendo

Così mi truccano gli occhi di nero

Ma non ho mai perso tempo

È lui che mi ha lasciato indietro

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Che non gli importa del futuro no

Un robot

Medaglia d’oro di sputo

Lo scippatore che t’aspetta nel buio

Il Re di Porta Portese

La gazza ladra che ti ruba la fede

Vivere la vita

È un gioco da ragazzi

Me lo diceva mamma ed io

Cadevo giù dagli alberi

Quanto è duro il mondo

Per quelli normali

Che hanno poco amore intorno

O troppo sole negli occhiali

Volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Cintura bianca di Judo

Invece che una stella uno starnuto

I girasoli con gli occhiali mi hanno detto

“Stai attento alla luce”

E che le lune senza buche

Sono fregature

Perché in fondo è inutile fuggire

Dalle tue paure

Vivere la vita è un gioco da ragazzi

Io

Io volevo essere un duro

Però non sono nessuno

Non sono altro che Lucio

Non sono altro che Lucio

