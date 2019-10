Volevo essere una rockstar/ Anticipazioni 30 ottobre: primo appuntamento per Olivia

Dopo il gran finale della terza stagione di Rocco Schiavone, il mercoledì sera di Raidue sarà occupato da una nuova fiction, dedicata a tutta la famiglia. Oggi, mercoledì 30 ottobre, in prima serata, infatti, va in onda la prima puntata di Volevo fare la rockstar, la fiction per la regia di Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro e Emanuela Grimalda che racconta la storia di Olivia, una 27enne mamma di due gemelle che cerca di realizzare quello che è sempre stato il suo sogno dividendosi tra il ruolo di madre e di donna obbligata a lavorare tutto il giorno per mantenere la famiglia. Volevo fare la rockstar racconta la crescita di una giovane donna che, dopo aver bruciato le tappe, a 27 anni, si chiede se sia ancora possibile realizzare il sogno di diventare una rockstar non sottraendosi alle proprie responsabilità e aprendo il suo cuore nuovamente all’amore vivendo tutte le vari fasi, dall’innamoramento al sesso.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: LA TRAMA

Olivia è sempre stata una ragazzina ribelle con il sogno di cambiare il mondo con il rock. A 16 anni, però, la sua vita cambia improvvisamente: Olivia, infatti, scopre di essere incinta e, pur essendo molto giovane, decide di crescere da sola le due gemelle che aspetta. Con una mamma ex tossicodipendente, Olivia si occupa delle sue bambine e di suo fratello. Alla soglia dei 27 anni, però, comincia a porsi delle domande sia come madre che come donna. Pur essendo felice della scelta fatta diventando mamma da giovanissima, Olivia si chiede se sia arrivato il momento di realizzare anche i suoi sogni professionali. Un brutto incidente spinge così Olivia a chiedersi se sia arrivato il momento di cambiare la propria vita e fare di tutto per realizzare il suo sogno da ragazzina.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Nel primo episodio della prima puntata dal titolo “Il primo appuntamento”, Olivia, mamma di due gemelle dodicenni, Emma e Viola e sorella di Eros, sta per compiere 27 anni. Gli amici e la famiglia organizzano per lei una festa di compleanno a sorpresa per regalarle una serata di relax. Olivia, infatti, corre da un lavoro all’altro per mantenere la famiglia e per la giovane mamma è l’occasione giusta per nuove conoscenze. L’arrivo improvviso di un forestiero sembra incuriosirla parecchio soprattutto quando i due si ritrovano a vivere, insieme, un’esperienza abbastanza imbarazzante. Nel secondo episodio, Olivia, in ospedale, è costretta ad affidare le gemelle alla madre Nadja, ex tossicodipendente tornata da poco a Caselonghe. Senza Olivia, a casa Mazzuccato succede di tutto: Eros, turbato dal ritorno della madre, vuole andarsene, Emma si perde nel bosco mentre Viola è alle prese con un bulletto. Per Olivia, però, le brutte sorprese non sono ancora finite: tornata a lavoro, viene accolta dal nuovo capo.



