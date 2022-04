Volevo fare la rockstar 2/ Anticipazioni ultima puntata 13 aprile: cosa nasconde Silvia?

Volevo fare la rockstar 2, ascolti della seconda stagione

Questa sera, mercoledì 13 aprile, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il quarto e ultimo appuntamento con “Volevo fare la rockstar 2”, la fiction con Valentina Bellé e Giuseppe Battiston. Rispetto alla prima stagione, composta da 12 episodi, la seconda è formata da 8 episodi, divisi in quattro prime serate. La fiction ambientata in Friuli-Venezia Giulia ha registrato ascolti costanti nelle prime tre serate, ma al di sotto della media della prima stagione. La prima puntata di “Volevo fare la rockstar 2”, in onda il 23 marzo, ha registrato 905.000 telespettatori, share 4,35% e nella seconda 822.000, 4,46%; la seconda ha appassionato 1.011.000 telespettatori con share del 4.8% (nel dettaglio il primo episodio 1.089.000, 4.65% e nel secondo 948.000, 4.98%), la terza puntata ha registrato 855.000 telespettatori e share 4.2%.

Anticipazioni Volevo fare la rockstar 2, ultima puntata 13 aprile/ Olivia vs Silvia

Volevo fare la rockstar 2, dove siamo rimasti

Nella terza puntata di “Volevo fare la rockstar 2” Olivia, in attesa di una svolta nel suo rapporto con Francesco, resta da sola con nuovi preoccupazioni cui pensare. Silvia porta Olli a un festival letterario: qui conosce il direttore di una rivista online che le offre un lavoro a Milano. Olivia rifiuta, non può lasciare la sua famiglia! Intanto Fabio ed Eros cercano un piano per vendicarsi di Antonio, ma finiscono ulteriormente nei guai. Olivia scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio. Delusa dalla situazione, decide di accettare il lavoro e di andare a Milano. In sua assenza le gemelli si cacceranno in un mare di guai. Ma non è tutto, le azioni di Eros avranno gravi conseguenze per tutta la famiglia Mazzuccato.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2/ Diretta e anticipazioni 6 aprile: Olivia nei guai

Volevo fare la rockstar 2: le parole di Francesco Di Raimondo

Francesco Di Raimondo è una delle new entry della seconda stagione di “Volevo fare la rockstar”. Il giovane attore, classe 1993, interpreta Fabio, giovane artista legato a Eros. “Fabio è tante cose. La sfida è stata quella di restituirgli un po’ di giustizia, era stato scritto benissimo. È un artista di strada, fa della sa passione la sua missione. Questa è una delle cose che colpisce Eros”, ha detto Di Raimondo a Spettacolomania. Per quanto riguarda il rapporto di Fabio ed Eros ha detto: “La novità rispetto alla prima stagione è la tipologia di amore che viene raccontato con Eros. È un amore più sicuro. È la storia d’amore tra due ragazzi che sono contenti di quello che sono e sono contenti di amarsi”. Ma i due ragazzi resteranno insieme?

Volevo fare la rockstar 2/ Diretta 2a puntata, anticipazioni: Francesco ha un tumore!

Volevo fare la Rockstar, anticipazioni “L’esatto opposto” e “Maturità”

Nel primo episodio di “Volevo fare la rockstar 2”, in onda oggi 13 aprile, dal titolo “L’esatto opposto” le gemelle sono state affidate ai servizi sociali e Nadja è sotto processo. Olivia chiede il supporto di Francesco e l’aiuto di Nice per risolvere la situazione. Eros, invece di assumersi le sue responsabilità, getta la colpa su Nadja. Intanto Silvia ha scoperto la verità e dà un ultimatum a Olivia. Finito il processo, Olivia è costretta prendere una serie di dolorose e necessarie decisioni. Nell’ultimo episodio “Maturità” sono passati tre mesi da processo: Olivia ha più tempo libero, ma deve fare i conti l’assenza di Francesco, in procinto di trasferirsi in Canada con Silvia. La donna nasconde una sorpresa inaspettata, con la quale Francesco e Olivia si troveranno a fare i conti. Nice fa i conti con la convivenza con le due nipoti adolescenti, mentre Eros fa di tutto per farsi lasciare da Fabio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA