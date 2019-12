VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2/ Si farà? Il progetto “in esclusiva su Raiplay”

Volevo fare la rockstar 2 si farà? È quanto si chiedono i fan della serie televisiva di Rai 2 diretta da Matteo Oleotto con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda. La prima stagione, in dodici puntate, si è conclusa mercoledì scorso lasciando i telespettatori con l’amaro in bocca. In tanti, sui social network (Twitter in primis), hanno domandato a gran voce la seconda stagione. “Non accetto che questa serie non abbia un continuo comunque, è fatta troppo bene per non essere rinnovata, un cast pazzesco, storie belle, diverse, moderne e belle, abbiamo bisogno di altroo #volevofarelarockstar”. E ancora: “Mi é piaciuta davvero tanto questa serie veramente molto bella, la storia i personaggi tutto Gli attori sono stati straordinari Non so se ci sarà MA IO PRETENDO la seconda stagione #volevofarelarockstar”.

Volevo fare la rockstar 2: nuovi episodi in arrivo?

Visto il risultato non troppo entusiastico di Volevo fare la rockstar, è poco probabile che gli autori metteranno in cantiere una seconda stagione. Tra gli aficionados, però, c’è chi avanza un’idea alternativa: “Riguardo agli ascolti immeritatamente miseri di #VolevoFareLaRockstar, la prossima mossa che auspico è rinnovarla per una seconda stagione prodotta in esclusiva on demand per @RaiPlay”. “Io veramente nera se non fanno uscire una seconda terza quarta 37esima stagione Anche solo in streaming mi va bene ❤️ #volevofarelarockstar @RaiDue @RaiPlay @matteoleotto @PepitoProduzion”. D’altra parte, anche la prima stagione è stata interamente distribuita su Raiplay il 30 ottobre 2019, per poi essere scaglionata in diversi appuntamenti ogni mercoledì su Rai 2. Comunque sia, dai produttori, ancora nessuna notizia ufficiale.

La trama si Volevo fare la rockstar 2

Volevo fare la rockstar trae spunto dall’omonimo blog di Valentina Santandrea. Nella serie, Olivia è una ragazza di 27 anni in piena crisi esistenziale che, durante la sua adolescenza, anni prima, è diventata madre di due gemelle, Emma e Viola. Olivia è un’adulta prematura, alle prese non solo con le sue due figlie (ormai grandicelle), ma anche con un fratello scansafatiche, Eros. Un incidente, a un certo punto, la porta a riflettere sul fatto che la vita è una sola, e che forse dovrebbe recuperare il tempo perduto e approfittarne per realizzare qualcuno dei sogni che ha messo da parte. In tutto ciò, a fare la loro parte, ci si mette anche l’eccentrica Nadja, madre di Olivia e nonna delle bambine, e il solito Eros, alle prese con altrettanti problemi.



