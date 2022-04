Volevo fare la rockstar 3, ci sarà?/ Gli indizi sulla terza stagione

Volevo fare la rockstar 3: la terza stagione ci sarà?

Questa sera, mercoledì 14 aprile, alle 21.20 su Rai 2 si conclude la seconda stagione di “Volevo fare la rockstar”. Visto il successo dei primi due cicli, il pubblico si chiede se la terza stagione si farà o no. Il 10 febbraio 2021 sezione Spettacolo di TGR Friuli Venezia Giulia è stata diffusa una doppia notizia in merito alla fiction “Volevo fare la rockstar”, diretta da Matteo Oleotto. La prima era la conclusione delle riprese della seconda stagione, avventure sempre in Friuli- Venezia Giulia terra natale del regista. La seconda notizia annunciava che “Volevo fare la rockstar 3” era già in scrittura più di un anno fa. Successivamente non ci sono state più conferme o smentite su un possibile seguito, ma i fan della fiction di Rai 2 sono fiduciosi.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2/ Diretta e anticipazioni 13 aprile: Eros sotto accusa

Volevo fare la rockstar 3: quale sarà il futuro di Olivia e Francesco?

Tra il primo e il secondo ciclo di puntate di “Volevo fare la rockstar” sono passati quasi tre anni, complice anche la pandemia che ha rallentato le riprese e il montaggio. La prima stagione, infatti, era andata in onda nell’autunno 2019, mentre la seconda stagione ha debuttato il 23 marzo 2022. Il finale di “Volevo fare la rockstar 2”, in onda questa sera su Rai 2, sarà un indizio importante per capire il possibile futuro della fiction. Ma sicuramente gli spunti per nuovi episodi non mancheranno: Olivia (Valentina Bellè) è molto maturata in questa seconda stagione, arrivando a prendere anche decisioni difficili. La sua storia con Francesco (Giuseppe Battiston) è davvero giunta al capolinea o per i due c’è ancora la possibilità di un futuro insieme?

