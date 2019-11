VOLEVO FARE LA ROCKSTAR/ Anticipazioni 13 novembre: un padre per Emma e Viola?

Mercoledì 13 novembre, in prima serata, Raidue lascia spazio alla terza puntata di Volevo fare la rockstar, la nuova serie tv che, con un linguaggio giovanile e moderno, racconta le avventure della 27enne Olimpia, mamma di due gemelle dodicenni, Emma e Viola, interpretata da Valentina Bellè. Diventata mamma da giovanissima, Olimpia non solo ha dovuto crescere da sola le sue bambine, ma si è dovuta occupare anche del fratello Eros, ancora in età scolastica. Sola e con il sogno di potersi ancora realizzare nel mondo della musica, Olimpia si ritrova a dover affrontare una serie di cambiamenti nella sua vita come il ritorno della madre, ex tossicodipendente, interpretata da Emanuela Grimalda e con l’arrivo del nuovo supermercato in cui lavora Francesco Colombo interpretato da Giuseppe Battiston. Per Olimpia, però, le novità non sono ancora finite. Nella puntata in onda questa sera, infatti, l‘arrivo di Cesare sconvolgerà la vita della giovane mamma.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: OLIMPIA INNAMORATA DI CESARE?

Nel primo episodio della terza puntata di Volevo fare la rockstar, nella vita di Olimpia arriva un’importante novità. Cesare, il bellissimo professore di educazione fisica di Viola, piomba nella vita di Olimpia che, single da tempo, non resta indifferente al fascino dell’insegnante. I due cominciano ad uscire insieme, ma quando Viola lo scopre si scaglia contro la madre. La presenza di Cesare scatena così un durissimo scontro tra madre e figlia che porterà a risvolti inaspettati. La famiglia Mazzucato così si ritroverà ad affrontare una situazione totalmente nuova. Eros, nel frattempo, cerca di conquistare Martina mentre Emma s’introduce di nascosto nella villa di Nice e le due si incontrano.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: OLIMPIA PERDE LA CASA?

Non solo problemi d’amore per Olimpia che, nel secondo episodio della serata sarà alle prese con un’agenzia immobiliare. La casa in cui la 27enne vive con le figlie Emma e Viola e con il fratello Eros è stata venduta. Il contratto dimostra che l‘agenzia ha acquistato legittimamente la casa, ma Olimpia non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è intenzionata a difendere contro tutto e tutti il suo nido. Le gemelle, nel frattempo, trascorrono un’intera giornata con Francesco e capiscono quanto sia buono. Eros invece continua a mettersi nei guai e a combinare guai sentimentali.



