Volevo fare la rockstar/ Anticipazioni 20 novembre: Olivia e Cesare innamorati, ma…

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: TRAMA 20 NOVEMBRE

Volevo fare la rockstar, la nuova fiction di Raidue, torna in onda oggi, mercoledì 20 novembre, in prima serata, con la quarta puntata. Al centro del nuovo appuntamento con la serie tv interpretata da Valentina Bellè e Giuseppe Battiston ci sarà la storia d’amore, appena iniziata, tra Olivia e Cesare, l’affascinante professore di educazione fisica di Viola. A rompere il momento sereno della giovane mamma sarà una scoperta di Viola che cmincerà ad indagare sul passato della madre per scoprire l’identità si suo padre. Olivia, inoltre, continuerà ad aiutare anche Francesco sperando di poter trovare degli investitori per salvare il supermercato. Emma, invece, continuerà a frequentare di nascosto la signora Nice mentre anche Eros sembrerà finalmente sereno accanto a Martina, ma cosa accadrà esattamente nei nuovi episodi in onda questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

ANTICIPAZIONI VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

VIOLA SCOPRE UN SEGRETO DI OLIVIA – Nel primo episodio della nuova puntata di “Volevo fare la rockstar”, dal titolo “Tabù”, tra Olivia e Cesare, la storia d’amore continua. Tra la giovane mamma e l’insegnate di educazione fisica di Viola sembrano esserci tutte le premesse per un rapporto importante. La Mazzucato, infatti, nonostante i mille impegni, cerca in tutti i modi di far incastrare tutto e dedicarsi anche all’uomo che le ha fatto battere di nuovo il cuore. Anche Eros, nel frattempo, sembra aver trovato una propria stabilità sentimentale ed è sempre più legato a Martina, ma i suoi sentimenti saranno sinceri? Viola, nel frattempo, scopre un segreto della madre Olivia e comincia ad indagare sul suo passato. Emma, invece, continua a frequentare di nascosto la signora Nice. Un drastico cambiamento, infine, sconvolge la vita della famiglia Mazzucato.

VIOLA SCOPRE IL NOME DEL PADRE? – Nel secondo ed ultimo episodio della nuova puntata di Volevo fare la rockstar dal titolo “Quella cosa che non si scorda mai”, Olivia e Francesco decidono di unire le forze per cercare di salvare il negozio dopo l’apertura del grandissimo supermercato che rischia di mettere in ginocchio Francesco. Quest’ultimo, così, con l’aiuto della Mazzucato, va in cerca di produttori. Viola, invece, continua ad indagare sul passato della madre con la ferma intenzione di scoprire l’identità del padre. Emma, infine, è sempre più vicina alla signora Nice. Come reagirà Olivia qando scoprirà quello che stanno combinando le sue bambine?



