Volevo fare la rockstar/ Anticipazioni 27 novembre: Olivia tormentata dal passato

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA VOLEVO FARE LA ROCKSTAR

La quinta puntata di Volevo fare la rockstar è la proposta serale di Raidue di oggi, mercoledì 27 novembre. Alle 21.20, sul secondo canale della Rai, torna in onda la serie tv con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda con il quinto appuntamento. Leggera, fresca ma con tematiche importanti come la maternità, il rapporto genitori e figli e i problemi di cuore che colpiscono tutti a chiunque età, Volevo fare la rockstar piace sempre di più al pubblico di Raidue. La scorsa settimana, infatti, la serie ha raccolto davanti ai teleschermi 1.338.000 spettatori (5.9%) nonostante la folta concorrenza. La storia di Olivia che continua a dividersi tra i suoi problemi di mamma single e i suoi affari di cuore, dunque, continua ad appassionare i telespettatori, ma cosa accadrà questa sera? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: TRAMA 27 NOVEMBRE

IL PASSATO TORMENTA OLIVIA – La vita di Olivia diventa sempre più complicata. La giovane donna, oltre a doversi occupare delle figlie Emma e Viola che stanno crescendo e cominciano a porsi domande su chi sia il padre, deve fare i conti anche con la propria vita privata. Dopo aver aiutato Francesco a salvare il supermercato, comincia a rendersi conto di provare per lui un interesse particolare soprattutto quando l’uomo le confessa di provare un’attrazione per una donna. Nonostante cerchi di andare avanti e di trovare anche un uomo con cui ricostruirsi una vita, Olivia continua ad essere tormentata dal passato. Viola, infatti, continua ad indagare nel suo passato sperando di trovare un indizio che la aiuti a scoprire chi sia il padre. Quando, dunque, capisce cosa vuole dalla sua sfera privata e professionale, Viola è costretta a fare nuovamente i conti con il passato che torna.

EROS E MARTINA IN CRISI – Problemi di cuore tra Eros e Martina nella quinta puntata di Volevo fare la rockstar. Dopo essersi avvicinata a lei per non perdere l’ennesimo anno scolastico, Eros si è legato a Martina ma, nonostante l’affiatamento, il giovane vive una crisi sentimentale non riuscendo a scegliere tra Martina e il legame che ha con Antonio, ufficialmente suo amico, ma con il quale ha un rapporto molto più intimo. Eros che continua a negare a se stesso di provare dei sentimenti per Antonio, non sa come dire a Martina di aver bisogno di un po’ di tempo per riflettere sul loro rapporto. Nonostante tenti in tutti i modi di raccontarle la verità, Eros continua a non riuscirci, ma sarà proprio Martina a scoprire da sola la verità e il segreto di Eros.



