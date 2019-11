Volevo fare la rockstar/ Anticipazioni 6 novembre: Olivia perderà le figlie?

ANTICIPAZIONI VOLEVO FARE LA ROCKSTAR, SECONDA PUNTATA

Dopo il debutto che ha incollato davanti ai teleschermi 1.657.000 spettatori pari al 6.7% di share e che ha convinto sia il pubblico e la critica offrendo un prodotto di qualità, ma innovativo nel racconto, Volevo fare la rockstar torna in onda oggi, mercoledì 6 novembre. In prima serata, Raidue trasmetterà due nuovi episodi della serie tv intitolati “Cose da fare prima dei trent’anni” e “Il drago”. Al centro della seconda puntata ci sarà sempre Olivia, la giovane mamma di Emma e Viola che continuerà a dividersi tra la vita familiare e i suoi sogni professionali. Dopo aver rinunciato al sogno di diventare una rockastr per crescere, da sola, le gemelle avute quando aveva solo 16 anni, Olivia sente che è arrivato il momento di realizzare anche i suoi sogni personali per poter essere una mamma felice e una donna soddisfatta della propria vita.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: COSE DA FARE PRIMA DEI TRENT’ANNI

Nel terzo episodio di Volevo fare la rockstar dal titolo “Cose da fare prima dei trent’anni”, Olivia, dopo il ritorno a casa in seguito al ricovero in ospedale, decide di riprendere in mano la propria vita. Pur avendo tantissime responsabilità sulle spalle, non vuole rinunciare senza combattere ai suoi sogni. Decide, così, di fare l’impossibile per incidere il suo primo album e diventare, così, una vera rockstar. Riuscirci, però, non è affatto facile. Oltre a dover affrontare tutti i problemi tecnici che ostacolano la sua felicità, Olivia deve ancora occuparsi delle figli e del fratello, sempre più in difficoltà. Francesco, nel frattempo, dopo aver investito tutti i suoi averi nel supermecato, riceve un’amara sorpresa. Eros, infine, sembra disposto a tutto pur di entrare nelle grazie di Martin.

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR: IL DRAGO

Nel quarto episodio di “Volevo fare la rockstar” dal titolo “Il drago“, per Olivia e la famiglia Mazzucato è in arrivo una nuova e difficile sfida. Olivia, mamma single di due gemelle, è finita nel mirino dell’assistente sociale. La famiglia Mazzucato sta per ricevere una visita di controllo dalla nuova assistente sociale che deve verificare che Emma e Viola vivano in una casa e in un nucleo familiare adatto alle loro esigenze. Olivia e il resto della famiglia cercano così di risultare un nucleo familiare unito e stabile. Tuttavia, se Olivia è sempre più in ansia temendo di perdere le sue bambine, il resto della famiglia appare tranquillo. Intanto, Emma senza dire nulla alla madre, si reca a Villa Erti.



