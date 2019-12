Volevo fare la rockstar, ultima puntata/ Anticipazioni 4 dicembre: Olivia e…

VOLEVO FARE LA ROCKSTAR ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Mercoledì 4 dicembre, in prima serata, Raidue trasmette la sesta ed ultima puntata della fiction “Volevo fare la rockstar“. Nella scorsa puntata, Valentina e Francesco hanno cominciato a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. Felice e innamorata, la Mazzucato sente di poter finalmente avere una storia d’amore serena e felice e di poter dare una figura paterna ad Emma e Viola. Il desiderio di andare subito a convivere, però, rovina inizialmente il rapporto, ma i sentimenti sinceri che entrambi provano mettono nuovamente tutto a posto. A mettere in allarme Olivia è il ritorno del padre di Emma e Viola, Vittorio. La Mazzucato, dopo aver cercato di nascondere la verità alle sue bambine, sente che è finalmente arrivato il momento di svelare ad Emma e Viola chi sia il vero padre. Cosa accadrà, dunque, nel finale di stagione? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

PRIMO EPISODIO “CONFUSIONE”

Nel primo episodio del finale di stagione, intitolato “Confusione“, le cose tra Francesco e Olivia vanno a gonfie vele. Oltre ad essere innamorati e uniti, la coppia è pronta ad inaugurare il supermercato Km0. Lo spaccio di Francesco è finalmente pronto e le cose professionali per l’uomo vanno davvero bene. Tuttavia, dal punto di vista privato, qualcosa continua a turbare la Mazzucato. Quest’ultima non ha più intenzione di continuare a nascondere la verità ad Emma e Viola. La giovane donna è decisa ad affrontare il suo passato soprattutto quando il suo segreto viene a galla. Eros, invece, dopo aver ammesso di a se stesso la propria omosessualità, sta attraversando un momento davvero complicato.

SECONDO EPISODIO “LA TRIBÙ”

Nel secondo ed ultimo episodio del finale di stagione dal titolo “La tribù“, Olivia capisce che è arrivato il momento di raccontare tutta la verità. Dopo aver cresciuto da sola Emma e Viola, la Mazzucato con il ritorno di Vittorio si rende conto di dover affrontare tutte le sue paure non solo per dare un padre alle sue bambine, ma anche per avere la possibilità di poter avere una storia d’amore serena con Francesco. Come reagiranno Emma e Viola di fronte alla verità? Vittorio accetterà la paternità e comincerà a prendersi cura delle gemelle? E cosa accadrà tra Olivia e Francesco? Il finale di stagione della fiction con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro ed Emanuela Grimalda sarà davvero scoppiettante.



