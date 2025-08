Addio limite dei liquidi sui voli, ma solo in determinati aeroporti: scopriamo dove è possibile in Italia e tutte le novità dell'estate 2025

Come vi abbiamo già raccontato, da qualche giorno a questa parte è possibile portare con se nel bagaglio a mano, sui voli, liquidi senza alcun limite, una regola completamente diversa rispetto a quanto bisognava a fare appunto prima dell’introduzione di questa novità. Ma attenzione perchè il nuovo regolamento si applica solo in determinati casi, così come spiegato dai colleghi di SkyTg24 attraverso il loro sito web.

Prima di tutto questo nuovo protocollo sui liquidi è riservato agli aeroporti di Milano, quindi Linate e Malpensa, ma anche a Roma Fiumicino, Bologna e Torino. Si tratta degli unici aeroporti dove sono già installati gli scanner di nuova generazione che permettono di meglio scrutare cosa contiene un bagaglio a mano, individuando subito un eventuale problema: da qui la possibilità quindi di portare con se più liquidi. L’Enac precisa che negli altri aeroporti, non indicati nell’elenco di cui sopra, come ad esempio quello di Bergamo, Orio al Serio, resteranno in vigori i limiti sui liquidi in cabina, di conseguenza parliamo di contenitori non superiori ai 100 millilitri, messi in un sacchetto di plastica trasparente, che andranno inoltre estratti dalla propria valigia durante i controlli pre-volo.

STOP LIMITE LIQUIDI SUI VOLI, TUTTE LE ECCEZIONI

Un’altra eccezione riguarda i voli che da Roma Fiumicino raggiungono Israele o gli Stati Uniti, due Paesi dove i controlli sono rigidissimi, per via della guerra in Medioriente e dell’11 Settembre, in cui restano applicate le regole dei 100 millimetri massimi. Lo stesso discorso vale anche da quei passeggeri che giungono in Italia ma provenienti da Paesi che non siano nell’Unione Europea, con delle eccezioni però. Rientrano infatti nel gruppo di “permessi” i passeggeri che provengono da Svizzera, Stati Uniti, Canada, Montenegro, Singapore, Norvegia e Liechtenstein, basta che gli stessi siano diretti verso altre destinazioni dell’Unione Europea.

L’Ente nazionale del controllo aereo specifica inoltre che restano valide le disponibilità per trasporto di liquidi a fine medico o dietetico e anche gli alimenti per i neonati. Secondo il Codacons, una delle principali associazioni a tutela dei consumatori, queste nuove regole sono in parte problematiche visto che, se in Italia – presso gli aeroporti di cui sopra – si può trasportare liquidi oltre i 100 millimetri, si rischia di arrivare in altri aeroporti dove tale permesso non è consentito, essendo quindi costretti ad abbandonare ai controlli profumi, vini, creme e via discorrendo. Di conseguenza è sempre bene informarsi prima del volo, per cercare di capire quali siano le regole vigenti nell’aeroporto di destinazione.

STOP LIMITE LIQUIDI SUI VOLI, IL COMMENTO DELL’ACI E LE ALTRE NOVITA’

Diverso invece il parere dell’ACI, l’Airports Council International, che ha accolto con favore l’abolizione del limite dei 100 millimetri, convinto che migliorerà l’esperienza dei viaggiatori accelerando i controlli a terra. Ci sono poi dei risvolti in termini di sicurezza resi possibili dal nuovo scanner di ultima generazione. In ogni caso, secondo lo stesso ACI, l’Ue è arrivata tardi sull’impiego dei nuovi scanner, visto che le certificazioni si sono protratte di tre mesi, dopo che già ad aprile il Regno Unito aveva “bollinato” gli scanner: “C’è stata inefficienza nei test”.

Ricordiamo infine le ultime due importanti novità per chi viaggia in aereo, a cominciare da quella riguardante la carta d’identità, che non è più da esibire insieme alla carta d’imbarco, ne tanto meno il passaporto: anche in questo caso si snelliranno le procedure al check-in evitando le code. Secondariamente l’Enac ha concesso che da quest’anno gli animali possano viaggiare in cabina, anche di peso superiore agli 8-10 kg, purchè messi in trasportini idonei, vicini al finestrino e assicurati al sedile.