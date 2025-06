Voli cancellati, dirottati e ritardi: come fare a ottenere assistenza e rimborso biglietto anche senza risarcimento per cause tecniche straordinarie

A causa di un’avaria tecnica ai sistemi radar verificatasi ieri sera nell’area di controllo dell’aeroporto di Milano Linate, sono stati oltre 300 i voli cancellati o dirottati in diverse regioni del Nord Italia a causa di una temporanea interruzione della connettività che ha reso necessario sospendere il traffico aereo per alcune ore, secondo quanto confermato dall’Enav, una volta ripristinata la piena operatività la situazione è tornata gradualmente alla normalità, ma per molti passeggeri i disagi non si sono di certo terminati.

Se ci si ritrova coinvolti in una situazione di questo tipo, è utile sapere che il regolamento europeo CE 261/2004 stabilisce diritti chiari per i passeggeri quando si verificano cancellazioni ritardi o dirottamenti e se la causa del disservizio è una forza maggiore, come appunto un problema tecnico a un sistema radar, le compagnie aeree non sono obbligate a corrispondere un indennizzo economico ma questo non esonera comunque il vettore dall’obbligo di assistenza, che resta valido in ogni caso e prevede pasti, bevande, alloggio in hotel se serve, trasferimenti da e per l’aeroporto e la possibilità di essere indirizzati su un altro volo.

Nel caso in cui il volo sia stato cancellato del tutto, il passeggero ha diritto a scegliere tra tre opzioni tutte gratuite: il rimborso integrale del biglietto, un volo alternativo verso la stessa destinazione, o un volo di ritorno all’aeroporto di partenza. La compagnia non può scaricare il problema sul passeggero né chiedere supplementi per una nuova prenotazione e deve garantire l’assistenza nel minor tempo possibile, sia a chi rinuncia al viaggio, sia a chi sceglie di proseguirlo con un volo alternativo.

Voli cancellati, dirottati e ritardi: quando scatta il rimborso e come chiederlo

Oltre ai voli cancellati, se il passeggero ha subito un ritardo all’arrivo superiore alle tre ore, la compagnia deve comunque fornire assistenza anche se il motivo del ritardo non è a lei direttamente imputabile: il rimborso può essere richiesto solo se il passeggero rinuncia del tutto al viaggio, mentre il risarcimento economico standard – previsto per i ritardi superiori a tre ore – non si applica se la causa è legata a circostanze eccezionali, come appunto il guasto a un’infrastruttura esterna al vettore.

Nel caso in cui il volo sia stato dirottato verso un aeroporto diverso da quello previsto, la compagnia è responsabile del trasferimento del passeggero verso la destinazione originaria, oppure deve offrire una soluzione alternativa che permetta di raggiungere in tempi ragionevoli la meta finale; anche in questo caso, l’assistenza deve essere completa e gratuita ed eventuali spese sostenute in autonomia per trasporti o pernottamenti possono essere rimborsate a patto che siano documentate.

Per richiedere rimborso o assistenza è fondamentale conservare ogni prova utile, quindi scontrini, ricevute, orari effettivi, screenshot delle comunicazioni ricevute e rivolgersi al servizio clienti della compagnia; la procedura può essere gestita online tramite i moduli presenti sui siti ufficiali, oppure con l’aiuto di associazioni dei consumatori che forniscono supporto gratuito e modulistica aggiornata.

Il termine per richiedere il rimborso del biglietto è in genere di due anni, mentre per le spese accessorie è preferibile agire entro sette giorni dalla data dell’evento, anche se i tempi possono variare leggermente in base alla compagnia aerea, ma in ogni caso muoversi in modo tempestivo è sempre consigliabile per non perdere i propri diritti.