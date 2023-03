Voli per soli adulti: addio ai bambini che gridano/ L’80% dei viaggiatori è d’accordo

Chi tra i viaggiatori più assidui non ha mai sognato voli per soli adulti? Scherzosamente o seriamente sarà capitata alla maggioranza dei viaggiatori di desiderare di salire sul proprio mezzo di locomozione speranzoso di non trovarsi vicino un bambino che urla, piange e fa i capricci. Magari, pensandolo, ci si è sentiti anche insensibili, eppure innegabilmente il sogno di un volo senza bambini, magari per una tratta lunga o notturna, ha toccato la mente di chi almeno un paio di volte è salito su un aereo, soprattutto in piena stagione turistica. E i voli per soli adulti potrebbero, forse, diventare una realtà, apprezzata da almeno l’80% dei viaggiatori, disposti anche a pagare di più.

Voli per soli adulti: l’80% dei viaggiatori è favorevole

Insomma, dei voli per soli adulti permetterebbero ai viaggiatori di riposarsi e di godersi nella più totale tranquillità (ovviamente escludendo gli adulti maleducati) il proprio viaggio. Ma per cercare di capire meglio se i viaggiatori sarebbero favorevoli all’ipotesi di un volo vietato ai bambini urlanti, l’applicazione PhotoAiD ha commissionato un’indagine che ha incluso un campione di mille partecipanti, scoprendo una realtà a cui tutti hanno sempre pensato.

Infatti, l’85% degli uomini e l’82 delle donne si dice favorevole ai voli per soli adulti, con una crescita all’89% per i viaggiatori in classe business. Impressionante è che l’83% dei genitori si è detto interessato al prodotto. Per i voli da almeno 3 ore, il 57% dei passeggeri accetterebbe, addirittura, di pagare il 10% in più per un volo senza bambini, che sale al 20% per il 44% dei passeggeri business. Davanti ad un bambino urlante, il 36% dei viaggiatori si lamenta con i genitori, mentre il 24% con gli stessi bambini. La maggior parte (il 60%) preferisce, comunque, un bambino che piange ad un adulto maleducato. Interpellati sul fatto che i voli per soli adulti comporterebbero anche un aumento delle emissioni di CO2 (per via del maggior numero di aerei in cielo), l’89% del campione accetterebbe comunque il prodotto, usufruendone.

